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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحارب الأرق.. تناول هذه الأطعمة قبل النوم

صدى البلد

يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق أو النوم المضطرب، وذلك بسبب تناول كمية كبيرة من الكافيين أو تناول بعض الأطعمة الضارة.

تقول كاثرين ويلسون، أحد الباحثين في هذه الدراسة: "تظهر الأبحاث في مراجعتنا أن نمذجة نظامك الغذائي بعد حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن تكون استراتيجية فعالة لتحسين نوعية النوم، وهذا يعني استهلاك الكربوهيدرات المعقدة والدهون المتعددة غير المشبعة والكثير من الفواكه والخضروات والأطعمة المضادة للالتهابات التي تحتوي على مضادات الأكسدة ودهون أوميغا 3.

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تشمل الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والفول داكنة اللون والشاي، تشمل الأطعمة التي تحتوي على دهون أوميغا 3 الأسماك الزيتية مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين.

ووفقا لموقع verywellfit،  أن استهلاك المزيد من البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون الصحية يرتبط بقلة الاستيقاظ أثناء الليل، والنوم العميق.

وأوصى خبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين ، مثل الكرز والجوز .

 

 

النوم الأرق النوم المضطرب حمية البحر الأبيض المتوسط أوميغا 3

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