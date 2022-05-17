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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومه العالمي .. ما هو ارتفاع ضغط الدم الخبيث؟

ارتفاع ضغط الدم الخبيث
ارتفاع ضغط الدم الخبيث

يحتفل العالم في 17 مايو من كل عام بـ اليوم العالمى لـ ارتفاع ضغط الدم حيث يعد من أكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم.

يعد ارتفاع ضغط الدم الخبيث من أصعب أنواع اختلال معدل قياسات ضغط الدم، ويحدث عندما يكون معدل الضغط في أرقام قريبة من الضغط الطبيعي وأعراضه غير واضحة ولا يستطيع الإسنان اكتشافه بسهولة، ولكنه يتسبب فى مضاعفات خطيرة جدا مثل النوبات القلبية المفاجئة والسكتة الدماغية وتلف الكلى والإغماء. 

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وذكر موقع “medicinenet” أن من أسباب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم الخبيث هو تخطي جرعات من أدوية ضغط الدم، كما أن بعض الحالات الطبية  قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم الخبيث، ومنها:

مرض كلوي
مرض الكولاجين الوعائي
إصابات الحبل الشوكي
ورم الغدة الكظرية
حبوب منع الحمل
المخدرات المحظورة (الكوكايين)

أعراض ارتفاع ضغط الدم الخبيث
تتمثل الأعراض الأولية لـ ارتفاع ضغط الدم الخبيث في علامات تلف الأعضاء والتى تشمل النزيف خاصة فى الأنف وتورم الأوعية الدموية في الشبكية والقلق والصداع الشديد وضيق التنفس، و قد يتسبب ارتفاع ضغط الدم الخبيث في تورم الدماغ ولكن هذه الأعراض نادرة جدًا.

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