لمرضى ضغط الدم.. تعرف على أبرز الأسباب والأعراض.. وأفضل الطرق الطبيعية لعلاجه

ارتفاع ضغط الدم بشكل عام هو حالة صامتة. لن يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض. قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقود حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة. حتى ذلك الحين ، قد تعزى هذه الأعراض إلى مشاكل أخرى.





يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد ما يلي:





الصداع

ضيق في التنفس

نزيف الأنف

تدفق مائى - صرف

دوخة

ألم صدر

تغييرات بصرية

الدم في البول









تتطلب هذه الأعراض عناية طبية فورية. لا تحدث في كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، ولكن انتظار ظهور أعراض هذه الحالة قد يكون مميتًا.









أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم هو الحصول على قراءات ضغط الدم بانتظام. يأخذ معظم مكاتب الأطباء قراءة ضغط الدم في كل موعد.









إذا كانت لديك حالة بدنية سنوية فقط ، فتحدث مع طبيبك حول مخاطر ارتفاع ضغط الدم والقراءات الأخرى التي قد تحتاجها لمساعدتك في مراقبة ضغط الدم.









على سبيل المثال ، إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب أو لديك عوامل خطر لتطوير الحالة ، فقد يوصي طبيبك بفحص ضغط الدم مرتين في السنة. هذا يساعدك أنت وطبيبك على البقاء على اطلاع على أي مشاكل محتملة قبل أن تصبح إشكالية.









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