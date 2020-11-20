لمرضى ضغط الدم.. تعرف على أبرز الأسباب والأعراض.. وأفضل الطرق الطبيعية لعلاجه
الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
ضغط الدم
أسباب ارتفاع ضغط الدم
أعراض ارتفاع ضغط الدم
طرق طبيعية لعلاج ضغط الدم
أكلات تساعد في علاج ضغط
يُعد ارتفاع ضغط الدم أمرًا خطيرًا لأنه يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى الجسم ويساهم في تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وتطور فشل القلب.
والأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم
غير معروفة ، ولكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا منها:
- التدخين
- زيادة الوزن أو السمنة
- قلة النشاط البدني
- كثرة الملح في النظام الغذائي
- كثرة استهلاك الكحول (أكثر من مشروب أو مشروبين في اليوم)
- ضغط عصبى
- كبار السن
- علم الوراثة
- تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم
- فشل كلوي مزمن
- اضطرابات الغدة الكظرية والغدة الدرقية
- توقف التنفس أثناء النوم
- أعراض ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم بشكل عام هو حالة صامتة. لن يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض. قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقود حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة. حتى ذلك الحين ، قد تعزى هذه الأعراض إلى مشاكل أخرى.
يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد ما يلي:
الصداع
ضيق في التنفس
نزيف الأنف
تدفق مائى - صرف
دوخة
ألم صدر
تغييرات بصرية
الدم في البول
تتطلب هذه الأعراض عناية طبية فورية. لا تحدث في كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، ولكن انتظار ظهور أعراض هذه الحالة قد يكون مميتًا.
أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم هو الحصول على قراءات ضغط الدم بانتظام. يأخذ معظم مكاتب الأطباء قراءة ضغط الدم في كل موعد.
إذا كانت لديك حالة بدنية سنوية فقط ، فتحدث مع طبيبك حول مخاطر ارتفاع ضغط الدم والقراءات الأخرى التي قد تحتاجها لمساعدتك في مراقبة ضغط الدم.
على سبيل المثال ، إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب أو لديك عوامل خطر لتطوير الحالة ، فقد يوصي طبيبك بفحص ضغط الدم مرتين في السنة. هذا يساعدك أنت وطبيبك على البقاء على اطلاع على أي مشاكل محتملة قبل أن تصبح إشكالية.
- طرق طبيعية لعلاج ضغط الدم
يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والقلب والفشل الكلوي، والعوامل الوراثية والعمر والنظام الغذائي وأسلوب الحياة هي بعض العوامل المساهمة في ارتفاع ضغط الدم. ويلعب نمط الحياة دورًا رئيسيًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي دمج بعض التغييرات في نمط الحياة إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي.
وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق الطبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم..
- فقدان الوزن الزائد
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فأنت عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، يرتفع ضغط دمك مع زيادة وزن جسمك،و يتم استخدام مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، وإذا كان لديك مؤشر كتلة جسم من 25 إلى 29.9 ، فأنت تعاني من زيادة الوزن ، ويعتبر مؤشر كتلة الجسم الأكبر من 30 من البدانة .
- قلل من تناول الملح
يزيد استهلاك الملح بكميات مفرطة من خطر الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، أضف كمية أقل من الملح في نظامك الغذائي أثناء الطهي ، وتجنب تناول الطعام في المطاعم كثيرًا وتناول أطعمة مصنعة أق، وبهذه الطريقة يمكنك علاج أو منع ارتفاع ضغط الدم.
- التوقف عن التدخين
الأشخاص الذين يدخنون كثيرًا أكثر عرضة للإصابة بأشكال شديدة من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب لذا ، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فتوقف عن التدخين على الفور لتقليل الخطر.
- أكلات تساعد في علاج ضغط الدم
1 - الليمون:
تناول الليمون بانتظام يقلل من تصلب الأوعية الدموية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم
2. الموز:
الموز غني بالبوتاسيوم فقير بالصوديوم مما يجعله مثاليًا في علاج ارتفاع ضغط الدم
3. الطماطم:
تناول الطماطم الطازجة النيئة يقلل من ارتفاع ضغط الدم
4. عصير الشمندر (البنجر):
يمكنك تناول عصير البنجر يوميًا فهو مفيد أيضًا في علاج ضغط الدم المرتفع.
5. الخيار:
الخيار غني بالبوتاسيوم وعصير الخيار ينظم ضغط الدم سواء كان مرتفعًا أم منخفضًا
6. الثوم:
تناول الثوم يقلل من ضغط الدم ويقلل كذلك من الكوليسترول ويزيد من سيولة الدم.