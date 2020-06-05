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مرأة

كيف تمارس الرياضة لخفض نسبة ضغط الدم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:51 م
كيف تمارس الرياضة
كيف تمارس الرياضة لخفض الضغط
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير من البشر من ارتفاع الضغط مما يهددهم بالإصابة بمشاكل صحية عديدة مثل امراض القلب والكلى والسكتة الدماغية والوقاية تكمن فى خفض الضغط.

ومن المهم البحث عن علاج مناسب قادر على خفض الضغط في مراحله المبكرة للتمكن من السيطرة عليه ومنع حدوث المضاعفات.

وذكر موقع " boldsky " أن عددا كبيرا من الدراسات العلمية أكدت أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعد فى خفض الضغط لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولكن بشروط ، ابرزها:

- ممارسة الرياضة وتمارين التنفس فى مكان مفتوح يساعد على خفض الضغط 

- الانتظام على ممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30 إلى 60 دقيقة .

- ابدأ ممارسة الرياضة ببعض التمارين البسيطة او ممارسة رياضة المشى والجرى.

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