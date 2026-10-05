الاتحاد الأوروبي يمنح مولدوفا 157 مليون يورو بعد استكمال 18 إصلاحًا

حوّل الاتحاد الأوروبي 157 مليون يورو إلى جمهورية مولدوفا، في إطار الدفعة الثالثة من خطة النمو الأوروبية، وذلك بعد أن خلصت المفوضية الأوروبية إلى استكمال 18 إصلاحًا في مجالات الاقتصاد وسوق العمل والطاقة والحكم الرشيد.

وأُعلن عن الدفعة الجديدة خلال المجلس العاشر للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا حسبما أفاد الاتحاد في بيان، اليوم الإثنين، لترتفع بذلك قيمة الأموال التي أتاحها الاتحاد لمولدوفا عبر خطة النمو إلى 661 مليون يورو حتى الآن، من إجمالي حزمة تبلغ 1.9 مليار يورو للفترة بين عامي 2025 و2027.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الإصلاحات الـ18 التي جرى تقييمها بصورة إيجابية شملت جميع المجالات السبعة التي تدعمها الخطة، بما في ذلك تطوير القطاع الخاص، والمرونة الاقتصادية، والحوكمة الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي وسوق العمل، والطاقة، والتحول الأخضر، والحكم الرشيد.

وترتبط الدفعات المالية في إطار الخطة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، إذ تتحقق المفوضية الأوروبية من استيفاء مراحل الإصلاح والشروط المرتبطة بكل دفعة قبل الموافقة على تحويل الأموال.

وأكدت المفوضية أن مبلغ 157 مليون يورو يمثل دفعة فعلية لمولدوفا، وليس مجرد تمويل معلن سيتم صرفه لاحقًا، في حين تشير قيمة 661 مليون يورو إلى إجمالي المبلغ الذي أصبح متاحًا للبلاد عبر الخطة حتى الآن، وهو ما يختلف عن إنفاق الأموال فعليًا من جانب السلطات أو المستفيدين النهائيين.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس إن الدفعة الجديدة تمثل اعترافًا بالتزام مولدوفا بتنفيذ الإصلاحات وبمضيها قدمًا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الدعم المالي الأوروبي ينبغي أن ينعكس في صورة نتائج ملموسة للمواطنين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت خطة النمو لمولدوفا في أكتوبر 2024، وتغطي الفترة من 2025 إلى 2027 بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار يورو، بهدف دعم الاستثمارات وتسريع الإصلاحات وتقريب اقتصاد مولدوفا تدريجيًا من السوق الأوروبية الموحدة.

وتعمل الخطة من خلال مرفق الإصلاح والنمو، الذي يربط الحصول على التمويل بالتقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القطاع الخاص والقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلى جانب تقوية المؤسسات ودعم مسار مولدوفا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الدفعة الجديدة ضمن استراتيجية أوروبية أوسع تهدف إلى منح مولدوفا فوائد اقتصادية ملموسة بالتوازي مع تقدمها في مسار الانضمام، بما في ذلك تعزيز اندماجها في السوق الأوروبية وتطوير قطاعات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية المالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص لمولدوفا أكثر من 1.2 مليار يورو بين عامي 2021 و2025 من خلال أدوات دعم أوروبية مختلفة.