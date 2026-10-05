قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الموجي يحسم الجدل حول مشاركة آمال ماهر في مهرجان الموسيقى العربية
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان وتفجير عنيف في الخيام
إيطاليا تتخطّى عقبة تركيا في دوري الأمم الأوروبية
غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
موعد إجازة 6 أكتوبر 2026
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟
نتائج مباريات اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة
عمرو الليثي: حرب أكتوبر نقطة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي
فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية
بلومبرج: فرنسا وألمانيا تضغطان على الاتحاد الأوروبي لحماية الصادرات من سياسات الكربون
الاتحاد الأوروبي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا انتهاك لقرارات مجلس الأمن
يرتدي ملابس نسائية.. القبض على شاب يروج للفجور في الدقى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هذا ليس وقت الاختباء.. نشأت الديهي يدعو نقيب الصحفيين للحوار بعد أزمة منصة «متصدقش»

نشأت الديهي يدعو نقيب الصحفيين للحوار بعد أزمة منصة "متصدقش" 
نشأت الديهي يدعو نقيب الصحفيين للحوار بعد أزمة منصة "متصدقش" 
شيماء جمال

دعا الإعلامي نشأت الديهي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، إلى الحوار بشأن أزمة منصة «متصدقش»، والرد على بيان وزارة الداخلية.

وتساءل "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء اليوم اللإثنين،: "مين بيقبضهم؟ عرفنا إن اللي بيقبضهم مؤسسة موجودة في نيويورك، يعني كل كلام الداخلية مضبوط، فيه تمويل خارجي، والمنصة غير مرخصة، وتذيع وتنشر أخبارا مغلوطة".

وقال: "انتماؤهم للإخوان لم يعد سرا، وأقول للناس المتباكين على حرية الصحافة والتعبير: هل هذه صحافة؟، الصحفي ليس من حقه أن يُموَّل من الخارج، أو يمارس أعمال خارجة عن القانون، أو يكون عضوا في جماعة إرهابية، حرية الصحافة والرأي حق دستوري، ولكن لا تأتي بأموال من الخارج، ولا تكون إدارتك من الخارج".

وتابع متسائلًا "أين العقلاء؟، أين الحكماء؟، هل هناك خلاف على أن الإخوان جماعة إرهابية؟، هل لدى البلشي قناعة أن هذه المنصة ممولة من الخارج وأن من يديرها عبد الرحمن منصور إخواني؟، وهل هؤلاء الصحفيين إخوان ولا لأ؟، هات ما لديك من دليل أنهم ليسوا إخوان؟".

وواصل حديثه: "أنا أشتم رائحة مزايدة على الدولة أو على وزارة الداخلية، وأدعو خالد البلشي: اطلع وقولي ما لديك، اطلع ورد على بيان وزارة الداخلية، خلينا ننور الناس، هذا هو وقت مواجهة الحقيقة وليس الاختباء، أنا لا أزايد على وطنية الجماعة الصحفية، ولكن لا يجب الاندفاع بحسن النية وراء الدفاع عن المهنة وحرية التعبير وحرية الرأي".

نشأت الديهي نقيب الصحفيين متصدقش خالد البلشي الصحافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ودية مصر وجنوب إفريقيا

خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ارشيفية

بكام رغيف العيش والفينو.. التموين تعلن الأسعار الرسمية وتحذر المخالفين

ترشيحاتنا

قطة

قطة: حلم التتويج بالدوري حديث لاعبي بيراميدز

طلاب مدرسة بالإسكندرية يحتفلون بأول شتوية وسط اجواء مبهجة

ضحك ولعب تحت المطر.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يحتفلون بأول شتوية وسط أجواء مبهجة

الأهلي

الأهلي يجهز طائرة خاصة إلى أوغندا استعدادًا لمواجهة كيتارا

بالصور

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

ببطن مكشوف.. نور الغندور تتألق بألوان الطيف في أحدث جلسة تصوير

ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوفة.. نور الغندور تتألق بإطلالة ملونة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد