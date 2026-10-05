هذا ليس وقت الاختباء.. نشأت الديهي يدعو نقيب الصحفيين للحوار بعد أزمة منصة «متصدقش»

دعا الإعلامي نشأت الديهي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، إلى الحوار بشأن أزمة منصة «متصدقش»، والرد على بيان وزارة الداخلية.

وتساءل "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء اليوم اللإثنين،: "مين بيقبضهم؟ عرفنا إن اللي بيقبضهم مؤسسة موجودة في نيويورك، يعني كل كلام الداخلية مضبوط، فيه تمويل خارجي، والمنصة غير مرخصة، وتذيع وتنشر أخبارا مغلوطة".

وقال: "انتماؤهم للإخوان لم يعد سرا، وأقول للناس المتباكين على حرية الصحافة والتعبير: هل هذه صحافة؟، الصحفي ليس من حقه أن يُموَّل من الخارج، أو يمارس أعمال خارجة عن القانون، أو يكون عضوا في جماعة إرهابية، حرية الصحافة والرأي حق دستوري، ولكن لا تأتي بأموال من الخارج، ولا تكون إدارتك من الخارج".

وتابع متسائلًا "أين العقلاء؟، أين الحكماء؟، هل هناك خلاف على أن الإخوان جماعة إرهابية؟، هل لدى البلشي قناعة أن هذه المنصة ممولة من الخارج وأن من يديرها عبد الرحمن منصور إخواني؟، وهل هؤلاء الصحفيين إخوان ولا لأ؟، هات ما لديك من دليل أنهم ليسوا إخوان؟".

وواصل حديثه: "أنا أشتم رائحة مزايدة على الدولة أو على وزارة الداخلية، وأدعو خالد البلشي: اطلع وقولي ما لديك، اطلع ورد على بيان وزارة الداخلية، خلينا ننور الناس، هذا هو وقت مواجهة الحقيقة وليس الاختباء، أنا لا أزايد على وطنية الجماعة الصحفية، ولكن لا يجب الاندفاع بحسن النية وراء الدفاع عن المهنة وحرية التعبير وحرية الرأي".