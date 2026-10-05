يمثلون 34% من المشتركين.. جمال عوض: 4 ملايين مواطن مؤمن عليهم بأجر 3000 جنيه فأقل

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المعاش يمثل انعكاسًا لمتغيرين اثنين، هما الأجر الذي يؤمّن عليه المواطن، ومدة اشتراكه في نظام التأمينات.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”، أن تحسين هذين المتغيرين يؤدي إلى تحسن المعاش، موضحًا أن زيادة الأجر التأميني؛ تؤدي إلى زيادة المعاش.

وكشف أن عدد المؤمن عليهم يبلغ نحو 14 مليونًا (نحو 13.8 مليون تقريبًا)، و4 ملايين منهم بما يعادل 34% من المشتركين في التأمينات مؤمّن عليهم بأجر يبلغ 3000 جنيه فأقل.

وأوضح أن الأرقام التي كانت متداولة عن أشخاص كانوا يحصلون على راتب 8000 جنيه ثم يخرجون إلى المعاش ويحصلون على معاش قدره 1000 جنيه أصبحت من الماضي.

وأكد أن الصورة تغيرت حاليًا، وأن من يحصل على راتب 8000 جنيه يمكن أن يخرج إلى المعاش ويحصل على معاش يبلغ 5500 أو 6000 جنيه.

وأشار إلى أن هذه النتائج تأتي في ضوء الإجراءات التي جرى تنفيذها والإصلاحات التي تضمنها القانون الجديد المطبق منذ 1 يناير 2020.

وأوضح أن كل سنة تمر على المواطن داخل النظام الجديد؛ تسهم في تحسين معاشات الناس.

وعن الأرض التي تعاقدت الهيئة بشأنها مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 15 مليار جنيه، قال إن الأرض كانت بمثابة هدية من الرئيس لأصحاب المعاشات، بعدما حصلت الهيئة على خصم عليها بأكثر من 40% من قيمتها.

وأوضح أن قيمة الأرض تُقدّر حاليًا بنحو 56 مليار جنيه، بعدما كانت قيمتها 15 مليار جنيه.

وأكد أن الهيئة لن تبيع الأرض، وإنما ستدخل شريكًا بها مع أحد المطورين العقاريين البارزين جدًا في استثمار عقاري.