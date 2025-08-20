قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة
محاولة اختراق للحدود الأردنية وتحرك عاجل للقوات المسلحة
التعليم تفتح باب التقدم للعمل بالحصة | الشروط والأوراق المطلوبة
وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام
مدبولي يلتقى رئيسة وزراء الكونغو.. ويؤكد دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن صواريخ جديدة وتتوعد بالرد الساحق ضد أي تحرك إسرائيلي
وزير الري: إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات للحفاظ على المجاري المائية والخزانات الجوفية
بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.. فيديو
شوبير يتغزل في محمد صلاح : دا يتعمله تمثال
خصومات تصل لـ35% على الملابس والأجهزة استعداداً لموسم دخول المدارس

منار عبد العظيم

في خطوة تعكس تعاوناً مثمراً بين الدولة والقطاع الخاص، أُطلقت مبادرات خصومات واسعة النطاق تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة مع اقتراب موسم دخول المدارس. 

وتأتي هذه المبادرات في توقيت بالغ الأهمية، لتسريع شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، وتعويض الفجوة الزمنية بين تراجع سعر الدولار وتأثيره الفعلي على السوق المحلي.

وقد شهدت الأسواق تفاعلاً كبيراً من المحال التجارية، ما ساهم في توسع قاعدة المشاركين بالمبادرة، ووفّر تنوعاً في السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، وسط خصومات تصل إلى 50% في بعض الفئات، وخصومات تصل إلى 35% على الأجهزة المنزلية، لتغطي طيفاً واسعاً من احتياجات الأسرة المصرية.

خصومات تصل إلى 50%

وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية،في تصريحات تلفزيونية  أن السوق شهد تفاعلاً كبيراً من المحال التجارية، ما ساهم في توسع سريع في قاعدة المشاركين، ووفّر تنوعاً في السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، وسط خصومات تصل إلى 50% في بعض الفئات، وخصومات تصل إلى 35% على الأجهزة المنزلية، لتغطي طيفاً واسعاً من احتياجات الأسرة المصرية.

الأوكازيون يتوسع بمشاركة 21 ألف محل

وبحسب تصريحات الدكتور علاء عز:

"انطلق أوكازيون الصيف في 4 أغسطس بـ1600 محل فقط"

"تجاوز عدد المشاركين 21 ألف محل خلال أيام، بزيادة 33%"

"الخصومات تتراوح بين 10% و50% على الملابس، الأحذية، الأدوات المدرسية"

أكثر من 1000 مجمع استهلاكي يطرح 640 سلعة بأسعار مخفضة

"وزارة التموين توفّر خصومات تصل إلى 18% على السلع الغذائية"

"الشركة القابضة تضخ 640 سلعة غذائية في المجمعات لتلبية الطلب المتزايد"

"المنتجات تشمل اللحوم، الزيت، الأرز، السكر، ومنتجات أساسية أخرى"

خصومات القطاع الخاص: من الأجهزة للسيارات

"القطاع الخاص يقدم خصومات من 5% إلى 35% على الأجهزة المنزلية"

"توجد عروض خاصة على السيارات وأسواق اليوم الواحد"

"أسواق المزارعين توفر خضروات وفواكه بأسعار أقل من السوق"

 تلاحم الدولة والقطاع الخاص لحماية المستهلك

وتابع الدكتور علاء عز: "هذه المبادرات تأتي ضمن خطة لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل،موضحا أن"التجاوب الكبير من التجار والمصنعين يعكس وعياً مجتمعياً"

وأكمل عز أن هناك رغبة حقيقية في المساهمة بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

أسعار السلع تراجع سعر الدولار تراجع أسعار السلع

أرشيفية

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

