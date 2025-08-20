خصومات تصل لـ35% على الملابس والأجهزة استعداداً لموسم دخول المدارس

في خطوة تعكس تعاوناً مثمراً بين الدولة والقطاع الخاص، أُطلقت مبادرات خصومات واسعة النطاق تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة مع اقتراب موسم دخول المدارس.

وتأتي هذه المبادرات في توقيت بالغ الأهمية، لتسريع شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، وتعويض الفجوة الزمنية بين تراجع سعر الدولار وتأثيره الفعلي على السوق المحلي.

وقد شهدت الأسواق تفاعلاً كبيراً من المحال التجارية، ما ساهم في توسع قاعدة المشاركين بالمبادرة، ووفّر تنوعاً في السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، وسط خصومات تصل إلى 50% في بعض الفئات، وخصومات تصل إلى 35% على الأجهزة المنزلية، لتغطي طيفاً واسعاً من احتياجات الأسرة المصرية.

خصومات تصل إلى 50%

وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية،في تصريحات تلفزيونية أن السوق شهد تفاعلاً كبيراً من المحال التجارية، ما ساهم في توسع سريع في قاعدة المشاركين، ووفّر تنوعاً في السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، وسط خصومات تصل إلى 50% في بعض الفئات، وخصومات تصل إلى 35% على الأجهزة المنزلية، لتغطي طيفاً واسعاً من احتياجات الأسرة المصرية.

الأوكازيون يتوسع بمشاركة 21 ألف محل

وبحسب تصريحات الدكتور علاء عز:

"انطلق أوكازيون الصيف في 4 أغسطس بـ1600 محل فقط"

"تجاوز عدد المشاركين 21 ألف محل خلال أيام، بزيادة 33%"

"الخصومات تتراوح بين 10% و50% على الملابس، الأحذية، الأدوات المدرسية"

أكثر من 1000 مجمع استهلاكي يطرح 640 سلعة بأسعار مخفضة

"وزارة التموين توفّر خصومات تصل إلى 18% على السلع الغذائية"

"الشركة القابضة تضخ 640 سلعة غذائية في المجمعات لتلبية الطلب المتزايد"

"المنتجات تشمل اللحوم، الزيت، الأرز، السكر، ومنتجات أساسية أخرى"

خصومات القطاع الخاص: من الأجهزة للسيارات

"القطاع الخاص يقدم خصومات من 5% إلى 35% على الأجهزة المنزلية"

"توجد عروض خاصة على السيارات وأسواق اليوم الواحد"

"أسواق المزارعين توفر خضروات وفواكه بأسعار أقل من السوق"

تلاحم الدولة والقطاع الخاص لحماية المستهلك

وتابع الدكتور علاء عز: "هذه المبادرات تأتي ضمن خطة لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل،موضحا أن"التجاوب الكبير من التجار والمصنعين يعكس وعياً مجتمعياً"

وأكمل عز أن هناك رغبة حقيقية في المساهمة بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.