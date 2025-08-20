وزير الدفاع الإيراني يتوعد باستخدام صواريخ جديدة في حال تكرار العدوان الإسرائيلي

أكد وزير الدفاع الإيراني أن بلاده ستستخدم صواريخ جديدة في حال تكرار العدوان الإسرائيلي على بلاده، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية إخلاء مدينة غزة وتشريد سكانها واللاجئين منها بشكل متكرر، معتبرة أن ما يجري يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي والدول الإسلامية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن بيان رسمي للوزارة قوله إن "قرار كيان الاحتلال بتهجير سكان غزة قسراً، في وقت يتعرضون فيه لأشد أنواع القصف منذ ما يقارب العامين، ويعانون من المجاعة التي فُرضت عليهم على مدى الأشهر الخمسة الماضية، هو مثال صارخ على مخطط الإبادة الجماعية الرامي إلى محو فلسطين كشعب وهوية".

وأضاف البيان أن ما وصفه بـ"سياسة الإفلات من العقاب" التي يحظى بها قادة إسرائيل، شكّلت الأرضية الخصبة لمثل هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن الدعم العسكري والسياسي غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لإسرائيل، coupled مع تعطيل أي مسعى جاد من مجلس الأمن والمحاكم الدولية، أسهم في تمكين تل أبيب من المضي قدماً في ممارساتها.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن التهجير القسري لسكان غزة ليس مجرد خطوة عسكرية، بل هو محاولة منظمة لتدمير الهوية الوطنية الفلسطينية وتفريغ القطاع من سكانه، في سياق استكمال مشروع أوسع يندرج ضمن ما سمّته "خطة الإبادة الجماعية".