بعد اختياره الأفضل.. محمد صلاح: التتويج بالبطولات أهم من الجوائز الفردية
صنع في مصر| 4 وزراء يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات.. و"الوزير" يتعهد بزيادة الإنتاج
نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 19 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية
توك شو

وزير الدفاع الإيراني يتوعد باستخدام صواريخ جديدة في حال تكرار العدوان الإسرائيلي

إيران
إيران
البهى عمرو

أكد وزير الدفاع الإيراني أن بلاده ستستخدم صواريخ جديدة في حال تكرار العدوان الإسرائيلي على بلاده، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية إخلاء مدينة غزة وتشريد سكانها واللاجئين منها بشكل متكرر، معتبرة أن ما يجري يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي والدول الإسلامية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن بيان رسمي للوزارة قوله إن "قرار كيان الاحتلال بتهجير سكان غزة قسراً، في وقت يتعرضون فيه لأشد أنواع القصف منذ ما يقارب العامين، ويعانون من المجاعة التي فُرضت عليهم على مدى الأشهر الخمسة الماضية، هو مثال صارخ على مخطط الإبادة الجماعية الرامي إلى محو فلسطين كشعب وهوية".

وأضاف البيان أن ما وصفه بـ"سياسة الإفلات من العقاب" التي يحظى بها قادة إسرائيل، شكّلت الأرضية الخصبة لمثل هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن الدعم العسكري والسياسي غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لإسرائيل، coupled مع تعطيل أي مسعى جاد من مجلس الأمن والمحاكم الدولية، أسهم في تمكين تل أبيب من المضي قدماً في ممارساتها.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن التهجير القسري لسكان غزة ليس مجرد خطوة عسكرية، بل هو محاولة منظمة لتدمير الهوية الوطنية الفلسطينية وتفريغ القطاع من سكانه، في سياق استكمال مشروع أوسع يندرج ضمن ما سمّته "خطة الإبادة الجماعية".

الدفاع الإيراني وزير الدفاع الإيراني إيران القاهرة الإخبارية

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

