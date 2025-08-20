وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع:

الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الإستعداد القتالي الدائم

تطوير القدرات القتالية والفنية على رأس إهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة

قائد المنطقة الشمالية العسكرية:

جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الوطن

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.

قائد المنطقة الشمالية العسكرية

وألقى اللواء أ ح ياسر عبد المعز الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أكد خلالها، أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية يجددون العهد على مواصلة العطاء ومضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية وتنفيذ ما يكلفون به من مهام بعقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق كل إعتبار مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وزير الدفاع

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الشمالية العسكرية.

كما استعرض وزير الدفاع عدد من الموضوعات التى تناولت التحديات المطروحة على الصعيدين الدولى والإقليمى فى ضوء ما تشهده المنطقة من متغيرات على كافة المستويات ، مؤكداً أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الإستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات تحت مختلف الظروف.

وأشار وزير الدفاع ، إلى أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكافة أفرعها وتخصصاتها ، على رأس إهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة.

وأوصى القائد العام للقوات المسلحة، المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والتدريب الجاد والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة، كما شاركهم تناول وجبة الغداء وأثنى على ما يبذلوه من جهود للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.