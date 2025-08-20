قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء اللبناني
علي صالح

جرى اتصال هاتفي  بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و نواف سلام رئيس الوزراء  في الجمهورية اللبنانية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطورات الأوضاع في لبنان وفي المنطقة.

نقل الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الذي جرى أمس الثلاثاء، تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفخامة الرئيس جوزيف عون ولدولة رئيس الوزراء نواف سلام ودعم جهودهما في بسط سلطة الدولة اللبنانية.

 كما اكد عبد العاطي على ما توليه مصر من أولوية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية، بما يعزز وحدة لبنان وسيادته ويصون أمنه واستقراره.

كما تناول الاتصال الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية -اللبنانية على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين، والتى تهدف الى دفع مسيرة التعاون الثنائي قدما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة ودعم برامج اعادة الإعمار في لبنان، وتعزيز آليات التنسيق بين القاهرة وبيروت في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستمع وزير الخارجية الى تقييم دولة رئيس الوزراء اللبناني للأوضاع الداخلية فى لبنان والجهود الصادقة والجادة التى يضطلع بها الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية فى دعم الأمن والاستقرار بالبلاد وبسط سلطة الدولة.  

وجدد وزير الخارجية مواقف مصر الثابتة الداعمة للبنان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، منوها الى الاتصالات التى تجريها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والتى تؤكد علي وقف اى تدخلات خارجية فى الشأن اللبنانى، وضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية واحترام سيادة لبنان واجوائه وإطلاق سراح الأسري اللبنانيين، ووجوب انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل دون انتقائية، مشددا على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من أداء دورها في خدمة الشعب اللبناني الشقيق.

وقد ثمن دولة رئيس الوزراء اللبناني مواقف  الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للبنان ولسيادته ووحدته الإقليمية والتطلع لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم برامج اعادة الإعمار.

