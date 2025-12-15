قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
هيدي كرم تثير الجدل بمنشور غامض:انتظروا

هيدي كرم
هيدي كرم
ميرنا محمود

أثارت الفنانة هيدي كرم الجدل بمنشور غامض عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

و نشرت هيدي كرم صورة لها و علقت:انتظرواااااااااا، دون الكشف عن أي تفاصيل أخري. 

وكانت قد تحدثت الفنانة هيدي كرم عن تأثير جمالها على مسيرتها الفنية، مؤكدة أنه منحها بعض الأسبقية في بداياتها لكنه لم يكن كافيًا وحده.


وقالت هيدي في تصريحاتها لبرنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدرواي على قناة «النهار»:"الجمال منحني أولوية في بداياتي، لكنه لا يكفي وحده؛ فالموهبة والقبول هما الأساس، لأن الانبهار بالمظهر وحده يزول مع الوقت."

وأوضحت أن برنامجها «نفسنة» كان محطة مهمة في مسيرتها الفنية، مضيفة:
"أتمنى تقديم برنامج نفسنة مرة أخرى، فهو تجربة تعلمت منها الكثير."
كما كشفت هيدي عن مواجهة ضائقة مالية صعبة في حياتها، قائلة:
"مررت بضائقة كبيرة وبعت سيارتي، لكن الله وقف بجانبي، وكلما تذكرت تلك الفترة أحمد الله على تجاوزها. ومن بعدها أصبحت نظرتي للمال أكثر حكمة؛ فالمال يصنع السعادة لكن لا يجوز أن نكون عبيدًا له."

هيدي كرم

