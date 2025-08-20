مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

ولدى وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر بمركز مؤتمرات PACIFIC الوطني بمدينة يوكوهاما، شارك الدكتور مصطفى مدبولي بحضور شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان، وأنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، في مراسم التقاط صورة جماعية مع رؤساء الوفود والمنظمات الدولية والأفريقية المشاركة بقمة "تيكاد 9".

وأعقب ذلك إلقاء عدد من الكلمات الافتتاحية من قبل رئيس وزراء اليابان، ورئيس أنجولا باعتباره رئيساً للاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثل البنك الدولي، حيث أكدت الكلمات عمق العلاقات بين اليابان والدول الأفريقية، واستعراض حجم التعاون مع الدول الأفريقية.

