قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

لا تزال قضية مقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة دينا علاء تثير جدلاً واسعاً في الإسكندرية، بعد العثور على جثمانها داخل شقتها مصابة بثلاث طلقات نارية، بينما عُثر على زوجها مصاباً بطلق ناري في حالة حرجة داخل العناية المركزة، في وجود طفليهما.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج هو المشتبه به الأول في ارتكاب الجريمة.

من جانبها، عبّرت أسرة الضحية عن غضبها من المتاجرة بالقضية إعلامياً، مطالبين باحترام حرمة الفقيدة والدعاء لها.

اللاعبة نشرت قبل وفاتها منشوراً مؤثراً على “فيسبوك”، أعربت فيه عن خشيتها من الموت غفلة وسألت الله حسن الخاتمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.