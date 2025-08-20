قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة
محاولة اختراق للحدود الأردنية وتحرك عاجل للقوات المسلحة
التعليم تفتح باب التقدم للعمل بالحصة | الشروط والأوراق المطلوبة
وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام
مدبولي يلتقى رئيسة وزراء الكونغو.. ويؤكد دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن صواريخ جديدة وتتوعد بالرد الساحق ضد أي تحرك إسرائيلي
وزير الري: إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات للحفاظ على المجاري المائية والخزانات الجوفية
بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.. فيديو
شوبير يتغزل في محمد صلاح : دا يتعمله تمثال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير بوكالة الفضاء الألمانية: مهمة "بيون-إم 2" الروسية تختبر حدود الحياة بالفضاء

المهندس أحمد فريد
المهندس أحمد فريد
البهى عمرو

قال المهندس أحمد فريد، الخبير بوكالة الفضاء الألمانية، إن مهمة "بيون-إم 2" الفضائية الروسية تُعد من المهام الطموحة التي تهدف إلى دراسة تأثير الفضاء على الكائنات الحية، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تُعد استكمالًا لتجربة سابقة أُجريت عام 2013 تحت اسم "بيون-إم 1".

وأضاف فريد، في مداخلة مع برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة ميونخ، أن المهمة الجديدة تُعرف إعلاميًا بـ"سفينة نوح"، نظرًا لتضمنها عددًا من الكائنات الحية، منها حوالي 75 فأر تجارب، وألف ذبابة فاكهة، بالإضافة إلى نباتات، تم وضعها داخل كبسولات مجهزة بأجهزة استشعار متقدمة لرصد التغيرات الفسيولوجية التي قد تطرأ على أجسامها خلال الرحلة.

وأوضح أن أهمية هذه التجربة تكمن في قدرتها على محاكاة الظروف الفضائية ودراسة التأثيرات البيئية والفيزيائية على الحياة خارج الأرض، وهو ما يمهد الطريق لفهم أعمق حول قدرة البشر على التكيّف في البيئات الفضائية، خاصة في ظل التوجهات المستقبلية لبناء مستوطنات بشرية على كواكب أخرى.

وأشار فريد إلى أن هذه الكائنات تخضع لتجارب موازية على الأرض، حيث يتم مراقبة نفس أنواع الكائنات تحت ظروف مشابهة، ما يتيح للعلماء إجراء مقارنة دقيقة بين ما يحدث في الفضاء وما يحدث على الأرض.

وأضاف: "كما هو الحال في التجارب الطبية، لا يمكن اختبار تأثيرات الفضاء مباشرة على الإنسان دون المرور بمراحل تجريبية تبدأ بالكائنات الحية، مثل الفئران".

وفيما يخص مدار المركبة، قال فريد إن بيون-إم 2 تدور في مدار قطبي يمر عبر القطبين الشمالي والجنوبي، على خلاف محطات الفضاء التقليدية، مثل محطة الفضاء الدولية، التي تدور في مدار مائل، مضيفًا أن اختيار المدار القطبي ليس عشوائيًا، بل يعود إلى الرغبة في دراسة تأثير الإشعاعات الكونية المكثفة التي تكون أكثر حدة في هذا المدار.

وأكد أن من أكبر التحديات التي تواجه البعثات الفضائية طويلة الأمد هو التعامل مع الإشعاع الكوني، مشيرًا إلى أن تصميم بدلات رواد الفضاء والمركبات يتم بطريقة علمية تحميهم من هذه الإشعاعات، من خلال طبقات عازلة وتقنيات متقدمة تهدف إلى تقليل التأثيرات الضارة على الجسم البشري.

الفضائية الروسية القاهرة الإخبارية وكالة الفضاء الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزة.. جيش الاحتلال يصادق على خطط احتلال المدينة ويستدعي 50 ألفا من جنود الاحتياط

أرشيفية

البيت الأبيض: قبول حماس لمقترح وقف إطلاق النار جاء بعد منشور "قوي" لترامب

أرشيفية

ازدحام وانقطاع في الكهرباء.. إنقاذ أكثر من 500 راكب بعد تعطل مونوريل مومباي في الهند| صور

بالصور

قيمتها 25 مليون دولار.. القصة الكاملة لإحباط محاولة سرقة ماسة نادرة بدبي

ماسة وردية
ماسة وردية
ماسة وردية

أكثر من مجرد روتين صباحي.. تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

شاهد أطول سيارة من تسلا.. مخصصة لهذا البلد فقط

سيارة تسلا
سيارة تسلا
سيارة تسلا

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد