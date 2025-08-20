تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، حصر بيانات شاغلي وظائف التعليم من ذوي الإعاقة غير التربويين بمديريات التربية والتعليم متضمنة (الاسم - الرقم القومي - التخصص - نوع الإعاقة - المدرسة - الإدارة التعليمية - المديرية)

شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين

يأتي ذلك في إطار موافقة السلطة المختصة على عقد دورة التأهيل التربوي لشاغلي وظائف التعليم ذوي الإعاقة بالتعاون بين إدارات التدريب بالمديريات التعليمية وبالتعاون والتنسيق مع إدارات التربية الخاصة بالمديريات وبإشراف فروع الاكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات ، وذلك توطئة لإتخاذ إجراءات منح شاغلي وظائف التعليم من ذوي الإعاقة ( معلم مساعد - اخصائي التدريس) شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين .

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يرفق بالبيانات صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة لكل اسم ، وتسلم إلى فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين التابع له ، وذلك في موعد أقصاه 21 أغسطس 2025 ، وذلك توطئة لتحديد موعد تدريبات هؤلاء المتقدمين بالتنسيق مع الجهات الشريكة مع اعتبار الامر هام للغاية وعاجل تحت رعاية مديري مديريات التربية والتعليم

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

3 إجراءات للاهتمام بالطلاب والمعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين وطلاب الدمج الشامل من خلال :

توفير كافة سبل الرعاية اللازمة لا سيما الدعم النفسي وعقد لقاءات دورية شهرية لمتابعة أوضاعهم

الاستجابة الفورية لأي صعوبات أو معوقات قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي أو اداءهم المهني

تخصيص أماكن مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين في الفصول الدراسية ولجان الامتحانات والمنشآت التعليمية بالدور الأرضي

موعد بدء الدراسة في المدارس

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قررت أن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 هو يوم 20 سبتمبر 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة وأن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025.