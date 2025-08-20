قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة
محاولة اختراق للحدود الأردنية وتحرك عاجل للقوات المسلحة
التعليم تفتح باب التقدم للعمل بالحصة | الشروط والأوراق المطلوبة
وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة
محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام
مدبولي يلتقى رئيسة وزراء الكونغو.. ويؤكد دعم مصر لمختلف أوجه التنمية بدول حوض النيل
وزارة الدفاع الإيرانية تكشف عن صواريخ جديدة وتتوعد بالرد الساحق ضد أي تحرك إسرائيلي
وزير الري: إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات للحفاظ على المجاري المائية والخزانات الجوفية
بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.. فيديو
شوبير يتغزل في محمد صلاح : دا يتعمله تمثال
بالصور

قيمتها 25 مليون دولار.. القصة الكاملة لإحباط محاولة سرقة ماسة نادرة بدبي

ماسة وردية
ماسة وردية
أسماء عبد الحفيظ

في مشهد أقرب إلى أفلام هوليوود، أحبطت شرطة دبي واحدة من أجرأ محاولات السرقة في العالم، بعدما تمكنت عصابة مكوّنة من ثلاثة رجال من سرقة ماسة وردية نادرة تُقدّر قيمتها بحوالي 25 مليون دولار، ومحاولة تهريبها بطريقة غريبة داخل ثلاجة صغيرة. لكن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية في الإمارة قلبت الموازين وأفشلت المخطط في غضون 8 ساعات فقط.

ماسة استثنائية تخطف الأنظار

وبحسب ما أعلنته شرطة دبي في بيان رسمي وتناقلته وسائل إعلام عربية ودولية، فأن الماسة المسروقة ليست عادية؛ فهي تزن أكثر من 21 قيراطًا، وردية اللون بدرجة نقاء عالية جدًا، وتحمل شهادة موثقة من كبرى المعاهد العالمية المتخصصة في تصنيف الأحجار الكريمة، ندرتها وقيمتها الفلكية جعلتها هدفًا مثاليًا لعصابة متخصصة لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها من أجل الحصول عليها.

مخطط محكم استغرق عامًا كاملاً

وكشفت شرطة دبي أن العصابة درست خطتها بدقة على مدار أكثر من عام، متنكرة في صورة رجال أعمال أثرياء ووسطاء دوليين، يستأجرون سيارات فارهة وينزلون في فنادق فخمة ليعززوا خدعتهم، ونجحوا في كسب ثقة أحد التجار الذي يملك الماسة، وأقنعوه بإحضارها إلى فيلا لاستعراضها.

وما إن أخرج التاجر الحجر الثمين من خزنة محصّنة، حتى باغتوه بخطة سريعة، واستولوا عليها ولاذوا بالفرار.

ثلاجة للتهريب فكرة غير متوقعة

المفاجأة الأكبر لم تكن في السرقة ذاتها، بل في وسيلة التهريب.. إذ خطط أفراد العصابة لإخفاء الماسة داخل ثلاجة صغيرة وشحنها إلى الخارج عبر شركة نقل بضائع، في محاولة للتحايل على الأجهزة الأمنية.

لكن يقظة شرطة دبي كانت أسرع وأذكى.

ذكاء اصطناعي يطيح بالمجرمين في 8 ساعات

فور تلقي البلاغ، شكّلت القيادة العامة لشرطة دبي فريقًا أمنيًا متخصصًا، استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الذكية المنتشرة في الإمارة.

وبفضل دقة الرصد والربط بين المعطيات، تمكن الفريق خلال 8 ساعات فقط من تحديد هويات الجناة، ورصد تحركاتهم، وضبطهم مع استعادة الماسة الوردية كاملة دون خدش.

رسالة قوة من دبي إلى العالم

لم تكن هذه العملية مجرد إحباط لمحاولة سرقة، بل تجسيدًا لصورة دبي كمدينة آمنة، يقظة، ومسلّحة بأحدث تقنيات الأمن الرقمي.

وأكدت الشرطة أن الإمارة قادرة على مواجهة أخطر العصابات وأكثرها تنظيمًا، وحماية ثرواتها ورموزها الاقتصادية والثقافية مهما كانت التحديات.

