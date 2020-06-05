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مرأة

6 حيل سريعة تحميك من ارتفاع ضغط الدم .. تعرف عليها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:53 م
ضغط الدم
ضغط الدم
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لمياء الياسين
ضغط الدم المرتفع يشكل خطرا على صحة القلب، ويمكنك الاحتفاظ بضغط دمك من خلال الاهتمام بمجموعة القواعد التالية، فهى تساعد على الحفاظ على مستويات ضغط الدم لديك .. إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

1. قلل من التوتر:

 إذا كنت تعاني من الكثير من التوتر ، فسوف يرفع مستويات ضغط الدم لديك. حدد العوامل التي تثير توترك مثل العمل أو الأسرة أو المالية أو المرض. بمجرد أن تعرف ما الذي يسبب لك التوتر في كثير من الأحيان ، يمكنك محاولة ممارسة تقنيات الاسترخاء المختلفة مثل اليوجا التي ستساعد على تخفيف التوتر.

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  2. تناول الشوكولاتة الداكنة:

 استهلاك الشوكولاتة الداكنة مرتبط بانخفاض كبير في مستويات ضغط الدم بغض النظر عن عمر الفرد أو تاريخه العائلي.


3. الزبادى:

من أغنى الأطعمة بالبروبيوتيك أدرج الزبادى كجزء من نظامك الغذائي للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.


4. مراقبة ضغط الدم:

استشر طبيبك بانتظام للحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة. استشر طبيبك أيضًا كم مرة تحتاج لمراقبة مستويات ضغط الدم في المنزل. بهذه الطريقة ، يمكنك التحكم في ضغط الدم.


5..الحد من تناول الكافيين:

قلل من تناول الكافيين لأن شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا قد يزيد من مستويات ضغط الدم لديك.. تحدث إلى طبيبك حول آثار الكافيين على مستويات ضغط الدم لديك.


6.     قلل من تناول السكر:

وفقًا للدراسة  ارتبط انخفاض استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بشكل كبير بخفض مستويات ضغط الدم. تناول المشروبات الزائدة المحلاة بالسكر يزيد من خطر السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري من النوع.

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