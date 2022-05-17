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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، تفاصيل أعمال التخريب في ممشى أهل مصر، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك تغير في سلوك المواطنين.
وأضاف عبد الخالق إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون مشروع ممشى أهل مصر للمصريين، متابعا أن 450 مليون جنية تكلفة إنشاء مشروع ممشى أهل مصر.
وتابع الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، أن شركة متخصصة في الصيانة والأمن والنظافة تنفق 2.5 مليون جنية شهريا على ممشى أهل مصر، مستدركا أن من 800 ألف جنية إلى مليون جنيه قيمة التلفيات في ممشى أهل مصر.
وأكمل الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، أن لابد من توعية المواطنين بأهمية ممشى أهل مصر، وتكسير زجاج أحد المحلات وإتلاف بوابة ممشى أهل مصر.
 وفي السياق نفسه أشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن تم تحرير محاضر ضد المخربين في ممشى أهل مصر، لافتا إلى أنه نواجه أعمال التخريب في المشروعات القومية، ولابد من معاقبة كل من يقوم بالتخريب أو الإتلاف.

عبد الخالق إبراهيم وزير الإسكان أعمال التخريب ممشى أهل مصر أحمد موسى

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