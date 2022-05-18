أخبار التوك شو| انفعال أحمد موسى وبسمة وهبة.. واعتذار وزير النقل و نفي بيع الموانئ

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، تفاصيل أعمال التخريب في ممشى أهل مصر، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك تغير في سلوك المواطنين.

وأضاف عبد الخالق إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون مشروع ممشى أهل مصر للمصريين، متابعا أن 450 مليون جنية تكلفة إنشاء مشروع ممشى أهل مصر.

وتابع الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، أن شركة متخصصة في الصيانة والأمن والنظافة تنفق 2.5 مليون جنية شهريا على ممشى أهل مصر، مستدركا أن من 800 ألف جنية إلى مليون جنيه قيمة التلفيات في ممشى أهل مصر.

وأكمل الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، أن لابد من توعية المواطنين بأهمية ممشى أهل مصر، وتكسير زجاج أحد المحلات وإتلاف بوابة ممشى أهل مصر.

وفي السياق نفسه أشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن تم تحرير محاضر ضد المخربين في ممشى أهل مصر، لافتا إلى أنه نواجه أعمال التخريب في المشروعات القومية، ولابد من معاقبة كل من يقوم بالتخريب أو الإتلاف.

كامل الوزير يعتذر لأهالي الزمالك على الهواء بسبب المترو.. شاهد

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن تم عمل تشغيل تجريبي للجزء الأول للخط الثالث للمترو، مضيفا أنه يتم تنفيذ تكنولوجيا متطورة في مترو الأنفاق.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحطات الجديدة للمترو تخدم أماكن مكتظة بالسكان، متابعا أن نعتذر لأهالي الزمالك وتحملو الكثير.

وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن المحطات الجديدة للمترو تحقق إيرادات مالية كبيرة، لافتا إلى أن محطات قطارات الصعيد صورة حضارية مشرفة.

وأكمل الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن سيتم الانتهاء من محطة قطارات الصعيد بشتيل بنهاية 2022، وسلوكيات المواطنين على مزلقان القطار كارثة.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الشركة المصرية تتميز بالخبرة والكفاءة في الدول العربية، ويتم تصنيع ألف عربة بضائع في الهيئة العربية للتصنيع.

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن الانتهاء من ميكنة مرتبات العاملين بالدولة يعتبر جزءا من الخدمة الخاصة بخطة الدولة، مشيرا إلى أن تلك الميكنة تعتبر نظاما عالميا.

قالت منار غانم، المتحدث الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد اليوم ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع على أغلب مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة بدأت فى الارتفاع من درجة إلى درجتين تدريجياً.

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الله أنعم على الدولة المصرية بحصولها على بعض التوجيهات والتشريعات الخاصة بالقمح المصري، حيث كان لها دور كبير وفعال، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية المُسبقة منذ بداية الموسم.



خبير تكنولوجيا المعلومات: التغيرات الأخيرة تفرض حلولا إبداعية لمساعدة الشركات على التطورقال أحمد فايد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ ما حدث في السنوات الماضية لم يكن تقليديا بسبب أزمة كورونا، حيث غيّر معالم العالم كله وطريقة العمل، وخلق احتياجات متزايدة للتكنولوجيا.

قالت إلهام محمود مسؤول تطوير الحدائق، إن حدائق القناطر الخيرية تتميز باحتوائها على مجموعة أشجار يتعدى عمرها الـ 200 عام، متابعا: الحدائق تضم أنواع متعددة من الأشجار مثل النخل الملوكي.



الظاهرة الأكثر إبهارا.. الخسوف الكلي وراء ظهور القمر الدموي العملاق

خسوف القمر من الظواهر الفلكية الأكثر إبهارا لمن يتابعها، والتي تابعها هواة الفلك عبر العالم، حيث تم رصد الخسوف الكلي في وسط وغرب قارة أفريقيا، والجزائر والمغرب، وفي مصر تم مشاهدة أول مراحله.



بطريقة الشيف نورهان ميشيل.. خطوات عمل المندي اليمني |فيديو

قدمت الشيف نورهان ميشيل في برنامج "سفرة دايمة" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مقادير وصفة المندي اليمني".



الزراعة: اليوم نجني ثمار مجهود 3 سنوات مضت

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة المصرية، وهناك توسع أفقي، معقباً: "الرئيس كان له نظرة استراتيجية بالتوسع الأفقي التي تواكب الزيادة السكانية .. احنا تخطينا الـ 100 مليون هننتظر لامتى! لذلك كان يجب أن يكون هناك بالتوازي فيه توسع أفقي".

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه نظرا لأهمية ملف الصادرات الزراعية فمن الممكن أن نتحدث في هذا الملف لأكثر من نقطة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس تحدث عن زيادة الإنتاجية وجودة المنتج المصري.

وزير النقل: لا يمكن بيع موانئ مصر أو التفريط فيها

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن لا يمكن بيع موانئ مصر او التفريط فيها، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة لتثبيت أركان الدولة ومؤسساتها.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أكد أهمية الجمهورية الجديدة في نمط الحياة والإنتاج، متابعا أن الجمهورية الجديدة ستقوم على أكتاف جميع فئات المجتمع لنهضتها.



وتابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، أكدت أهمية تطوير جميع قطاعات النقل منذ توليت المسئولية، لافتا إلى أن يتم إنشاء محطات وأرصفة وتعميق ممرات بأموال وأيدي مصرية.



وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن توقيع إتفاق مع تحالف عالمي لبناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل واعادة تسليم محطة الحاويات بميناء دمياط، مشيرا إلى أن إدارة وتشغيل الموانئ المصرية بـ 90% من المصريين.



وفي السياق نفسه أشار وزير النقل، إلى أن تكلفة البنية التحتية للميناء 4.5 مليار جنية.

أحمد موسى: القطاع الخاص شريك أساسي في مشروعات الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القطاع الخاص شريك أساسي في مشروعات الدولة، مضيفا أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص في المشروعات القومية.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص له دور مهم في المشروعات القومية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الفترة القادمة تشهد مشاركة كبيرة للقطاع الخاص.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تعمل على رفع معدل الاستثمار لزيادة النمو الاقتصادي، مستدركا أن الدولة تعمل على زيادة النمو الاقتصادي لتقليل معدل البطالة.

وأردف مقدم برنامج على مسئوليتي، أن كان يقال في السابق أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص، وأصوات كانت تطالب بأن تترك الحكومة القطاع الخاص يعمل، واليوم السيسي يتحدث عن احتياج البلاد للقطاع الخاص، وتجد من يرد على هذه الأمر أنه يتم بيع البلد للقطاع الخاص.

وأشار موسى إلى أن الحكومة تستهدف من تمكين القطاع الخاص «المواطن» وتحسين حياته، لأنها تريد رفع معدل الاستثمار من 25 إلى 30 % لكي يقابله ارتفاع معدل النمو من 7 إلى 9 %.

واستطرد أحمد موسى، أن رفع معدلات النمو يؤدي إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة، معلقاً «لا أحد يبيع شيء ويتم المحافظة على كل حاجة في البلد».

وشدد على أن الدولة مسئولة عن المشروعات التي تتعلق بالأمن القومي، مثل تلك التي توفر طعام وشراب المصريين.

واختتم موسى كلامه، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي الإنجليزي «بيصوت ويشد في شعره ومش عارف يعمل أيه»، لعجزه عن مواجهة ارتفاع معدلات التضخم .

نصب بنفس الطريقة المعروفة..بسمة وهبة عن المستريح: زعلانة على أهل أسوان

قالت الإعلامية بسمة وهبة، تعليقا على ظاهرة المستريح الذي ينصب على المواطنين، إن البعض لا يقوم بالابلاغ عن المستريح على أمل إمكانية استعادة أموالهم مرة اخرى.

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" أهل أسوان طيبين وزعلانة على تعرضهم للنصب على يد مستريحين ".

وتابعت بسمة وهبة :" انا مشفقة على أهل أسوان، وهل ينتفع إننا نقع في نفس إحالة النصب بنفس الطريقة عدة مرات ".

وأكملت بسمة وهبة :" انا متاكدة إن الشهر الجاي هنلاقي مستريح جديد بضحايا جدد في مكان اخر بنفس الطريقة ".