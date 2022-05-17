الظاهرة الأكثر إبهارا.. الخسوف الكلي وراء ظهور القمر الدموي العملاق

خسوف القمر من الظواهر الفلكية الأكثر إبهارا لمن يتابعها، والتي تابعها هواة الفلك عبر العالم، حيث تم رصد الخسوف الكلي في وسط وغرب قارة أفريقيا، والجزائر والمغرب، وفي مصر تم مشاهدة أول مراحله.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الخسوف الكلي.. وراء ظهور القمر الدموي العملاق".

وبسبب خسوف القمر، شهد العالم واحدا من أروع المناظر في السماء، بظهور القمر الدموي العملاق، وظهر العملاق أكبر من المعتاد لانه كان في أقرب نقطة له من الأرض.

تحدث ظاهرة خسوف القمر عندما يكون القمر والأرض والشمس في مستوى واحد مع مرور القمر عبر ظل الأرض، ووفقا لوكالة ناسا، فإن الظاهرة تحدث أيضا عندما يمر القمر عبر أحلك جزء من ظل الأرض ويعرف أيضا باسم الخسوف الكلي.

يحدث هذا الخسوف عندما تصل أشعة الشمس إلى الأرض، فيتشتت الكثير من الضوء الازرق والأخضر بينما يظل اللونان البرتقالي والأحمر مرئيين، ولهذا السبب يتحول لون القمر إلى الاحمر أو الزهري.