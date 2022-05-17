الزراعة: اليوم نجني ثمار مجهود 3 سنوات مضت

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة المصرية، وهناك توسع أفقي، معقباً: "الرئيس كان له نظرة استراتيجية بالتوسع الأفقي التي تواكب الزيادة السكانية .. احنا تخطينا الـ 100 مليون هننتظر لامتى! لذلك كان يجب أن يكون هناك بالتوازي فيه توسع أفقي".

وأضاف عباس الشناوي خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، أن التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كان أمرا واجبا لتأمين الغذاء بالنسبة للمواطنين، مشيراً إلى موسم حصاد القمح، قائلاً: "اليوم نجني ثمار مجهود 3 أو 4 سنوات مضت".

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه تم تطوير البنية التحتية، وتركيب شبكات الري، بالإضافة إلى اختبار الأصناف المتاحة، معقباً: "بدأنا حالياً في زراعة مساحات موسعة مثلما حدث في توشكى هذا العام، وافتتاح موسم حصاد القمح في الأراضي الجديدة".

وأشار عباس الشناوي إلى أن الانتاجية جيدة، معقباً: “الانتاجية ممتازة لأن الأرض الرملية الجديدة فقيرة للمادة الغذائية، لذلك فإن الزراعة فيها لا تعتبر زراعة تقليدية، بل علمية تشبه الصناعة .. حيث يتم تحليل التربة أولاً، وتحليل المياه .. ومعرفة مستلزمات النبات .. والوصول إلى الأصناف المتأقلمة مع البيئة”.