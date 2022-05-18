يوفنتوس يحاول استعادة بوجبا من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في استعادة خدمات الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الحالي.

وزادت التكهنات بشأن مغادرة بوجبا صفوف مانشستر يونايتد إذ من المقرر أن ينتهي عقد النجم الفرنسي مع "الشياطين الحمر" هذا الصيف دون أن يتوصل الطرفان لاتفاق يبقى بموجبه بطل العالم مع منتخب فرنسا "الديوك" في "أولد ترافورد".

وأشارت التقارير إلى أن نادي يوفنتوس عرض على بوجبا العودة لصفوف الفريق مجددا، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

وسطع نجم بوجبا (29 عامًا) مع "السيدة العجوز" بين 2012 و2016 إلا أن مستواه تراجع كثيرا بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2016.

