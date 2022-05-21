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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات لبنانية.. طريقة عمل الصفوف بالسمسم

طريقة عمل الصفوف
طريقة عمل الصفوف بالسمسم

تعتبر طريقة عمل الصفوف بالسمسم  من حلويات المطبخ اللبناني، وهي عبارة عن قطع صغيرة مغطّاة بالسمسم، تحضّر من الدقيق، السكر، الزيت، البايكنغ باودر، السمسم، واليانسون، ويحب تناولها الكبار والصغار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الصفوف بالسمسم، وهي من أشهر الحلويات اللبنانية ، والتي يمكن تحضيرها في حوال 15 دقيقة وطهيها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه المقادير لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..


 

طريقة عمل الصفوف بالسمسم 

 

طريقة عمل الصفوف بالسمسم 

 

مقادير طريقة عمل الصفوف بالسمسم :
250غ طحين فرخة
80غ طحين أبيض
110غ زيت نباتي
250غ سكر
250غ ماء
80غ حليب بودرة
5غ يانسون
12غ عقدة صفراء
10غ بايكنغ باودر
رشة سمسم أبيض غير محمّص للزينة


طريقة عمل الصفوف بالسمسم :
- يخلط طحين الفرخة والطحين الأبيض والسكر والحليب واليانسون والعقدة الصفراء.
- ويضاف الماء والزيت حتى يصبح الخليط مزيجاً متماسكاً، ثم يضاف البيكنج باودر.
- يوضع الخليط في صينية دائرية أو مربّعة ونقوم برش السمسم على الوجه، ثم ندخلها الى الفرن على حرارة 160 درجة لمدة 25 دقيقة.
4- عند الانتهاء من الخبز نقطعها الى مربعات متساوية ونضع الصفوف بالسمسم في الثلاجة كي تبرد.

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