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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي لـ وزير التموين:لو حاسس إن إنتاج المصانع محتاج يزيد..فكر واعرض الأمر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لوزير التموين، قائلا: "لو إنتم حاسين إن سعة أو إنتاج المصانع محتاج يزيد بفضل الأزمات الحالية.. فكر واعرض الأمر عليا".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر: “هناك توجه بالتنسيق مع المحافظات لدراسة إمكانية استغلال الأراضي الفاضية وعمل أسواق جديدة”. 

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  السيسي : مستعدين نتحرك في برنامج سريع ونخلي الناس بتوع الأسواق الرئيسية 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي : "مستعدين نتحرك في برنامج سريع ونخلي الناس بتوع الأسواق الرئيسية يدخلوا فيها بدل ما يجيبوا الحاجة بتاعتهم من سوق الجملة، تجيله على هنا على طول".

واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسي : "نبلغهم إن فيه أسواق جديدة في المكان ده، عشان النقل والأسعار" .

وأردف "السيسي": “أنا بقول لتجار التجزئة والجملة هزودهم، وهعمل 10 أو 15 سوق في المناطق الفاضية دي”. 

 

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