السيسي لـ وزير التموين:لو حاسس إن إنتاج المصانع محتاج يزيد..فكر واعرض الأمر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لوزير التموين، قائلا: "لو إنتم حاسين إن سعة أو إنتاج المصانع محتاج يزيد بفضل الأزمات الحالية.. فكر واعرض الأمر عليا".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر: “هناك توجه بالتنسيق مع المحافظات لدراسة إمكانية استغلال الأراضي الفاضية وعمل أسواق جديدة”.

السيسي : مستعدين نتحرك في برنامج سريع ونخلي الناس بتوع الأسواق الرئيسية

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي : "مستعدين نتحرك في برنامج سريع ونخلي الناس بتوع الأسواق الرئيسية يدخلوا فيها بدل ما يجيبوا الحاجة بتاعتهم من سوق الجملة، تجيله على هنا على طول".

واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسي : "نبلغهم إن فيه أسواق جديدة في المكان ده، عشان النقل والأسعار" .

وأردف "السيسي": “أنا بقول لتجار التجزئة والجملة هزودهم، وهعمل 10 أو 15 سوق في المناطق الفاضية دي”.



