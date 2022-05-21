الرئيس السيسي: مياه المشروعات الزراعية معالجة وفقا لمعايير الصحة العالمية| فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنويه هام لوسائل الإعلام بضرورة الانتباه لملف المياه في المشروعات الزراعية ، مؤكدا أن الدولة المصرية تحصل على المياه اللازمة للمشروعات الزراعية من 3 مصادر .

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاحة لـ مشروع " مستقبل مصر " ، أن مصادر المياه للمشروعات هي الآبار ، أو المياة المعالجة الثلاثية المتطورة التي مصدرها بحر البقر ، ومحطة المحسمة ، إلى جانب محطة معالجة أخرى سيتم افتتاحها نهاية العام الجاري .

وأكد " السيسي " ، على الجودة العالية للمياه الناتجة عن المعالجة الثالثة ، قائلا : "المياه بتبقا شبه اللي قدامي دي .. ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية .