تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مشروب "العرقسوس" وفوائده للجسم.



المقادير:



2 كوب من العرقسوس.

كمية من الماء.

م ص بيكربونات الصوديوم



طريقة التحضير :



نضع العرقسوس فى إناء ويضاف إليه بيكربونات الصوديوم.

يضاف إليها رشات من الماء لتصبح خليط مبلل كالحنه المبللة ويترك جانباً لمدة لا تقل عن ساعتين للتخمر.

يتم تصفيته باستخدام قطعة من القماش النظيفة، ويكون هناك وعاء تحتها ويتم إضافة الماء إلى العرقسوس مع الضغط عليه ليصفى في الوعاء أسفل القماشة. نضعه فى الثلاجة لمدة ساعة ويقدم بالهناء والشفاء.

فوائد العرقسوس

علاج مشاكل البشرة



يحتوي جذر العرقسوس على أكثر من 300 مركب ، يُظهر بعضها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، ويستخدم مستخلص جذر العرقسوس لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، بما في ذلك حب الشباب والأكزيما .

يقلل من ارتجاع الحمض وعسر الهضم



غالبًا ما يستخدم مستخلص جذر العرقسوس للتخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض" الحموضة " واضطراب المعدة وحرقة المعدة.



يخفف مستخلص جذر العرقسوس أيضًا من أعراض مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، بما في ذلك الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة .



وأشارت دراسة أخرى إلى أنه كان أكثر فاعلية في تقليل الأعراض على مدى عامين من مضادات الحموضة الشائعة الاستخدام.

علاج القرحة الهضمية



القرحة الهضمية هي تقرحات مؤلمة تظهر في معدتك أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة، تحدث عادة بسبب الالتهاب الناتج عن بكتيريا الملوية البوابية .

خصائص مضادة للسرطان



نظرًا لاحتوائه على العديد من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فقد تمت دراسة مستخلص جذر العرقسوس لتأثيراته الوقائية ضد أنواع معينة من السرطان، وقد يساعد مستخلص جذر العرقسوس في علاج التهاب الغشاء المخاطي للفم التي يعاني منها المصابون بالسرطان .

أمراض الجهاز التنفسي العلوي



نظرًا لتأثيراتها المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات ، فقد يساعد كل من مستخلص جذر العرقسوس والشاي في تحسين أمراض الجهاز التنفسي العلوي ويساعد في تخفيف الربو ، خاصة عند إضافته إلى علاجات الربو الحديثة ، كما أن شاي جذر العرقسوس ومستخلصه قد يقي من التهاب الحلق ويمنع التهاب الحلق بعد الجراحة .

يحمي من التسوس



ومن فوائد العرقسوس التى لايعرفها كثيرون هى دوره في الحماية من البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان.

الفوائد المحتملة الأخرى



يرتبط مستخلص جذر العرقسوس بالعديد من الفوائد المحتملة الأخرى، ابرزها:

تحسن مرض السكري

في دراسة استمرت 60 يومًا على الفئران ، أدى تناول مستخلص جذر العرقسوس يوميًا إلى تحسن كبير في مستويات السكر في الدم وصحة الكلى



تقليل أعراض سن اليأس



تم اقتراح خلاصة جذر عرق السوس كعلاج للهبّات الساخنة أثناء انقطاع الطمث، ومع ذلك فإن الأدلة على فعاليتها لهذا الغرض محدودة.



زيادة فقدان الوزن



تشير بعض الدراسات إلى أن احد فوائد العرقسوس التى تحدث اذا تم تناوله بانتظام الى أنه يقلل من مؤشر كتلة الجسم (BMI) ويدعم فقدان الوزن ومع ذلك ، لم تجد دراسات أخرى أي آثار على الوزن

فوائد العرقسوس الساخن...

- حماية الكبد :

فقد أظهرت الدراسات حول أثر العرقسوس علي الكبد ، يحتوي العرقسوس علي عناصر فعالة في علاج إضطربات الكبد و التخلص من السموم وتنظيم عمل الكبد و قدمت أخر دراسة بحثية بان الفلافونويد الموجودة في العرقسوس و يمتلك ضفات مضادة للأكسدة و تساعد في حماية خلايا الكبد من الدهون العالية و الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة .

- علاج إضطربات المعدة :

يحتوي العرقسوس علي حمض glycyrrhizic و الذي يحمي الجسم من نمو البكتريا و علاج عسر الهضم .

- إلتهاب المفاصل الروماتويدي :

يمتلك العرقسوس خصائص مضادة للإلتهابات و فعال جيداً في علاج إلتهاب المفاصل الروماتويدي؛ و قد أشارات الأبحاث بأن العرقسوس يقلل من مستويات السيتوكينات التي تعالج التورم .

- أعراض قبل الطمث :

العرقسوس غني بالإيسوفلافون و هذا يساعد علي توازن الإستروجين والبروجستيون في الجسم ؛ وقد أظهرت نتائج إيجابية بأن العرقسوس حد في تخفيف الأثار النفسية وتحسين الصحة البدنية لأن الإستروجين النباتي يساعد في رفع مستويات البروجستيون في الجسم مما يعمل علي تهدئة تقلصات الرحم أثناء فترة الحيض؛ كما أنه فعال في علاج مشكلة إحبتاس الماء الناتجة عن التأثيرات الهرمونية.

فوائد عرق السوس للنساء

كوب من شاى عرق السوس له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات.



فوائد عرقالسوس للقولون..

يساهم عرق السوس فى تخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة.