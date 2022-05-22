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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات سهلة لعمل بان كيك

صدى البلد

تعد بان كيك من وصفات الحلويات السهلة و البسيطة التى تلجأ اغلب السيدات الى تجربتها فى المنزل للكبار والصغار، لذا نقدم لك فى هذاالتقرير بعض الوصفات السهلة لعمل بان كيك.


 وصفة البان كيك الأصلية..


 

مقادير بان كيك:


كوب دقيق
كوب حليب
بيضة 
ملعقة صغيرة سائل فانيليا 
ملعقة كبيرة زبدة 
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 


للتزيين :
عسل ابيض
فراولة قطع
موز شرائح 
شوكولاتة قابلة للدهن


طريقة تحضير  بان كيك:


تخفق كل المكونات في الخلاط حتى يصبح القوام سائل ولكن ثقيل القوام. 


تسخن طاسة ويوضع قطعة زبدة او زيت و توضع كمية من خليط البان كيك وتترك حتى تتماسك وتأخذ لون ذهبي من الجانبين وترفع. 

يقدم البان كيك مع العسل والفواكه أو الشوكولاتة القابلة للدهن.


 طريقة عمل بان كيك سهل..


 

المقادير:

ـ 2 كوب طحين عادي أو طحين ذاتي الاختمار.

ـ 2 - 3 بيضة

ـ 1 ونصف كوب حليب

ـ ½ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

ـ 2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي

ـ 5 ملاعق كبيرة من السكر

ـ ½ ملعقة صغيرة فانيليا

ـ رشة ملح


 

طريقة التحضير:

- اكسري البيض في وعاء واخفقيه حتى يصبح كريمياً، تضاف المكونات الجافة (يضاف بيكربونات الصودا إذا استخدمت الطحين ذاتي الاختمار) لا يحرك الخليط عند هذه النقطة.

- أذيبي الزبدة في المايكروويف ويجب التأكد من أنها ذائبة تماماً، وستكون دقيقة واحدة كافية.

-يضاف الحليب والزبدة للمزيج ويحرك جيداً وبلطف، تترك بعض الكتل الصغيرة من المكونات الجافة في الخليط، ولا تضربي الخليط كثيراً ليصبح ناعماً بشكل كامل، لأن الخليط إذا كان ناعماً جداً ستكون البان كيك تصبح قاسية ولن تنفش بشكل جيد.

- تسخن المقلاة على نار هادئة - متوسطة وتدهن بالزيت حتى لا تلتصق.

- ترش بعض بقع الماء في الصينية، إذا كانت تقفز وتتراقص مع صوت أزيز فإن الصينية جاهزة للعجين.

- ضعي 3 ملاعق كبيرة إلى ¼ كوب من الخليط باستخدام الملعقة الكبيرة على الشواية الساخنة أو المقلاة والكمية التي توضع ستقرر مقاس الفطيرة لذلك يفضل البدء بكمية صغيرة ثم زيادتها.

- اطهي البان كيك لمدة 2 دقيقة حتى تتصاعد الفقاعات على حواف الفطيرة ثم اقلبيها.

- اطهي الوجه الآخر ليصبح لونه ذهبياً، وإذا كنت تريدين اللون أغمق تستطيعين تكرار الخطوات السابقة وإضافة 30 ثانية لوقت طهي كلوجه حتى تصبح حسب ذوقك.

- يمكنك إضافة الزبدة -زبدة الفول السوداني- حلوى الجيليه- قطع الشوكولاتة- بسكويت- فتات الحلوى أو الفواكه للفطيرة لتعطي طعماً وشيئاً مختلفاً.


بان كيك سريع محشي بالشكولاتة..

مقادير:

4 ملاعق كبيرة زيت

2 ملاعق كبيرة سكر

فانيلا

ملعقة صغيرة خميرة الحلوى

نصف كاس حليب

كاس فرينة

بيضة

رشة ملح


 

طريقة:

نخلط بيضة مع حليب و سكر و زيت جيدا ثم نضيف باقي المكونات

في مقلات نضع قليل من زبدة و نضع دوائر و عند الطهي نقليها على جهة ثانية

وللتزيين نضع بين حبتين شكلاطة و سكر بودرة من فوق وتقدم بالصحة .


 طريقة عمل بان كيك منفوخ..


المقادير:

- حليب : كوب (سائل)

- البيض : 1 حبة

- طحين : كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- بيكنج بودر : 1 ملعقة صغيرة

- الزبدة : قليل (لمسح المقلاة)


 

طريقة التحضير:

1. تخلط جميع المكونات جيدا ما عدا الزبدة.


 

2. يترك الخليط جانبا لمدة 5 دقائق تقريبا أو إلى أن تحمى المقلاة.


 

3. تدهن المقلاة بالزبدة (حوالي ½- ١ ملعقة صغيرة).


 

4. يسكب القليل من الخليط في المقلاة (حوالي ملعقة سكب الشوربة).


 

5. تقلب البان كيك إلى الجهة الأخرى حين يبدأ ظهور الفقاعات الصغيرة ويشقر لونها من الأسفل.


 

6. تقدم البان كيك إلى جانب الشوكولاتة أو المربى  أو أي نوع من الفاكهة ويرش فوقها القليل من السكر الناعم للتزيين.


 


 

وصفات السهلة لعمل بان كيك بان كيك بان كيك بالشيكولاته

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