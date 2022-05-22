لإفطار مختلف.. طريقة تحضير كريب بالجبنة الرومي

يعد الكريب من الأكلات التي يمكن تناولها في أي وقت مع اختلاف الحشوات، ويمكن تحضير الكريب سواء بالجبن فقط أو إضافة أي أنواع لحوم.

وإليك طريقة تحضير كريب الجبن الرومي بالخطوات

مقادير كريب الجبن الرومي

الكريب:

كوب دقيق أبيض

كوب حليب سائل

بيضة كبيرة

رشة ملح

زيت للتسوية

الحشو:

كوب جبنة رومي مبشورة

كوب جبنة موزاريلا مبشورة

2 حبة طماطم مكعبات

2 حبة فلفل أخضر مكعبات

طريقة تحضير كريب الجبن الرومي

1- ضعي جميع المكونات السائلة في الخلاط واخلطيها جيدا، ثم ضيفي الدقيق وقلبي جميع المكونات معا حتى تحصلي على قوام العجينة المناسب.

2- ضيفي القليل من الزيت في الطاسة، ثم ضعي ملعقة كبيرة من عجينة الكريب، وعندما تنضج اقلبيها على الجانب الأخر.

3- بعد تسوية عجينة الكريب يمكنك إضافة الجبن و الحشوات المفضلة لديك، ووضع الكريب في طاسة حتى تسيح الجبن وينضج الخضار.