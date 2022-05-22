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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في مصر |صور

اسعار فئات شيفروليه
اسعار فئات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في مصر

تتواجد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة داخل السوق المحلي، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

وتعتمد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 148 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء CVT.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

وترتكز السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2750 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4655 مم، وبعرض يبلغ 1835 مم، و 1835 مم للارتفاع، مع 185 مم للخلوص الارضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1051 لترًا.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

وتحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على عدة تجهيزات، منها، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف بانورما، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

وتضم السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 كاميرا خلفية، وحساسات ركن، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام TCS المتحكم في الجر وتجاوز المرتفعات والمنحدرات.

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى LS شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 420 الف جنيه.

الفئة الثانية LT شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 440 الف جنيه.

الفئة الثالثة Premmiere شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 460 الف جنيه.

الفئة الرابعة Premmiere7 شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 480 الف جنيه.

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