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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. المطربة بوسي تنشر صورا جديدة من زفافها

صدى البلد

نشرت الفنانة بوسي عدة  صور جديدة من زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع عبر حسابها بموقع التوال الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت بوسي بإطلالة جذابة بفستان زفاف كالاميرات ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

زفاف بوسي على زوجها هشام ربيع في أحد الفنادق| فيديو

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

 

وتحتفل الفنانة بوسي، بحفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع في أحد فنادق القاهرة، بحضور أصدقائها بالوسط الفني، ومن بينهم حكيم.


وظهرت المطربة بوسي منذ قليل، خلال إجراء جلسة تصوير حفل زفافها على رجل الأعمال هشام ربيع، وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.

وارتدت بوسي فستان زفاف كالأميرات، من تصميم العالمي هاني البحيري، قبل أن ينضم لها العريس بعد قليل لبدء مراسم الزفاف.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في الاحتفال بزفاف العروسين خلال الدقائق القليلة المقبلة.

إطلالات بوسي صور بوسي حفل زفاف بوسي هشام ربيع

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