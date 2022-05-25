الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود.. تعرف عليها

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة ، إن هناك بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود مما يحتم على هؤلاء الأشخاص الابتعاد تماما عن مصادر العدوى وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.
وأضاف “بدران” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الفئات المعرضة للإصابة بمرض جدري القرود بشكل مكثف، هى:
- قد يتعرض الأطفال حديثو الولادة والأطفال والأشخاص المصابون بنقص المناعة لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة من جدري القرود قد تصل للموت.
- الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم من يتعاملون مع المصابين بشكل مباشر فى المنزل.
- وجود الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص تظهر عليه أعراض جدري القرود أو حيوان مصاب أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
- يتعرض العاملون الصحيون كالممرضين لخطر أكبر للإصابة بـ جدري القرود بسبب التعرض للفيروس لفترة أطول.
- من لديهم شقوق جلدية غير معالجة لأنه يسهل اقتحام الفيروس للجلد