الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود.. تعرف عليها

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة ، إن هناك بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود مما يحتم على هؤلاء الأشخاص الابتعاد تماما عن مصادر العدوى وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وأضاف “بدران” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الفئات المعرضة للإصابة بمرض جدري القرود بشكل مكثف، هى: