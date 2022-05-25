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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود.. تعرف عليها

جدري القرود
جدري القرود

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة ، إن هناك بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بـ جدري القرود مما يحتم على هؤلاء الأشخاص الابتعاد تماما عن مصادر العدوى وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وأضاف “بدران” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الفئات المعرضة للإصابة بمرض جدري القرود بشكل مكثف، هى:

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

أستاذ أمراض الباطنة والمناعة: التطعيم العادي يؤدي إلى الحماية من جدري القرود

  • قد يتعرض الأطفال حديثو الولادة والأطفال والأشخاص المصابون بنقص المناعة لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة من جدري القرود قد تصل للموت.
  • الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم  من يتعاملون مع المصابين بشكل مباشر فى المنزل.
  • وجود الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص تظهر عليه أعراض جدري القرود أو حيوان مصاب أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
  • يتعرض العاملون الصحيون كالممرضين لخطر أكبر للإصابة بـ جدري القرود بسبب التعرض للفيروس لفترة أطول.
  • من لديهم شقوق جلدية غير معالجة لأنه يسهل اقتحام الفيروس للجلد
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