5 مرات على الأقل.. أفضل وقت لشرب الماء في اليوم

شرب الماء من العادات الصحية، ولكن شرب الكثير من الماء يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ، لذلك ينصح الخبراء بالشرب وفقًا لمتطلبات الجسم.

ووفقا لمجلة اكسبرس البريطانية، أن شرب الماء لا يساعد جسم الشخص على البقاء رطبًا فحسب، بل ينظم أيضًا درجة حرارة الجسم ويحافظ على العديد من وظائف الجسم مثل طرد الفضلات من الكلى، وتكوين اللعاب، وإتاحة العناصر الغذائية لأجزاء الجسم المختلفة.

أفضل وقت لشرب الماء

ووفقا لخبراء التغذية، تعرف على أفضل وقت لشرب الماء حتى لا تتعرض للانتفاخ.

تتناول الماء مع الوجبة:

كوب أو أكثر من الماء مع الوجبة يعيق بشدة قدرة المعدة على الهضم ويؤدي إلى تقلب مستويات الأنسولين بشكل كبير، إذا لزم الأمر، اشرب القليل من الماء مع وجبتك.

شرب الماء دائمًا بعد الأكل بساعة

سيسمح ذلك للجسم بامتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

اشرب كوبًا من الماء على الأقل عند الاستيقاظ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في محاربة الأمراض وتقوية جهاز المناعة.

اشرب كوب ماء على الأقل في منتصف النهار لمكافحة التعب، فقد يكون الجفاف هو السبب الجذري للركود في منتصف فترة الظهيرة، لذا فإن شرب الماء يمكن أن يساعد في مكافحة التعب والأعراض الأخرى غير المرغوب فيها.