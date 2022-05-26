الإسماعيلي يجهز الشامي بحمل تدريبي خاص قبل مواجهة الزمالك

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، تخفيف الحمل التدريبي لـ محمد الشامي مهاجم الفريق قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل.

ولم يخض هداف الفريق هذا الموسم، مران أمس بشكل كامل ضمن سياسية الجهاز الفني لوضع الحمل التدريبي المناسب لدى كل لاعب لتجنب تعرضه للأرهاق أو الإصابات.

ويستعد الفريق لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك يوم السبت القادم، ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات فى ظل هدفه الحالي بتصحيح مساره بجدول المسابقة المحلية تحت القيادة الفنية لحمزة الجمل التى نجحت فى حصد 7 نقاط من إجمالي 9 بالفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا إضافة للتعادل مع البنك الأهلي.