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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القرنبيط الصحي بالفرن

قرنبيط
قرنبيط

تقدم الشيف سارة أحمد طريقة عمل القرنبيط الصحي بالفرن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذى ومفيد .

القرنبيط الصحي بالفرن

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أكلات إيطالية.. طريقة عمل فطائر القرنبيط

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سهل وسريع.. طريقة تحضير قرنبيط مقلي


المقادير


- الثوم : 2 ملعقة كبيرة (مهروس)
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- القرنبيط : رأس (كبير الحجم / مقطع زهرات متوسطة)
- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)


طريقة التحضير


1. سخني الفرن على حرارة 450 درجة.

2. ادهني طبق الفرن بالقليل من زيت الزيتون.

3. اخلطي الثوم المهروس وزيت الزيتون والملح والفلفل في وعاء جيداً حتى تتمازج المكونات.

4. ضعي القرنبيط في طبق الفرن وصبي مزيج الزيت والثوم فوقه.

5. أدخلي الطبق للفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج نصف استواء.

6. ازيلي الطبق من الفرن ووزعي جبن البارميزان والبقدونس وأعيدي الطبق للفرن لمدة 10 دقائق حتى يتحمر الوجه وتذوب الجبنة.

7. قدميه ساخناً إلى جانب الخبز المحمص أو السلطة.

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