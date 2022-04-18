سهل وسريع.. طريقة تحضير قرنبيط مقلي

قرنبيط مقلي من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، فيحتوي القرنبيط على العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، كما يمكن تقديمه بالعديد من الطرق المختلفة.

وإليك طريقة تحضير قرنبيط مقلي للشيف شربيني

مقادير قرنبيط مقلي

قرنبيط مسلوق

ملح

كزبرة خضراء

ثوم مفروم

دقيق

لبن

بيض

زيت

فلفل أسود

كمون

كزبرة جافة

طريقة تحضير قرنبيط مقلي

1- اخلطي الدقيق والبيض واللبن مع الملح والفلفل الأسود والكزبرة والثوم والكمون والكزبرة

2- ضيفي الماء للحصول على القوام السائل المتوسط السمك المطلوب

3- قلبي قطع قرنبيط فى خليط الدقيق واللبن

4- تقلى فى الزيت ويزين ويقدم

