بمذاق مختلف.. طريقة تحضير الأرز المعمر الحلو بالخطوات

الأرز المعمر من الأكلات المصرية الشهيرة، ويمكن تقديمه حلو أو حادق فهو يحتوي على مذاق مميز ولذيذ.
وإليكم طريقة تحضير الأرز المعمر الحلو بالخطوات
مقادير الأرز المعمر الحلو
2 كوب أرز
2 كوب لبن
2 كوب كريمة
ربع كوب عسل أبيض
قرفة ناعمة
قشطة بلدى
سكر
جوزهند مبشور
مكسرات مشكلة
طريقة تحضير الأرز معمر حلو
1- على النار اخلطي اللبن والسكر والكريمة والقشطة والقرفة والعسل مع الأرز فى إناء على النار.
2- ضيفي جوز الهند والمكسرات والمزيد من السكر.
3- ضعي الخليط فى طاجن فى الفرن حتى النضج ويحمر الوجه ويقدم الأرز المعمر.