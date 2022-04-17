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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش

صدى البلد

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش بمزاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الأسناكس .

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المقادير :


3 ملاعق صغيرة يانسون مطحون
3 أكواب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة صغيرة ملح
1 كوب سكر ناعم
1 كوب زيت
3  بيضة
ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة


طريقة التحضير 


ضعي البيض والسكر والفانليا فى وعاء. 

اخلطي المكونات جيدا بالضرب. 

ضيفي كوب الزيت ويخلط جيدا. 
ضعي الدقيق فى وعاء و البيكنج بودر و اليانسون ويقلب بشكل جيد ويضاف عليه خليط البيض والزيت. 

يضرب الخليط بالمضرب اليدوي حتى يمتزج ببعضه جيدا ويصبح قوامه متماسك قليلا يشبه خليط الكيك ولكن اتقل
ضعيه فى صينية مربعة او مستطيلة مدهونة زيت في الفرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة أو حتي ينضج.
اتركي البسكويت يبرد قليلا. 

قطعي البسكوت على شكل مستطيلات بأحجام متساوية، وضعيه مرة اخرى فى الفرن لمدة 15 الي 20 دقيقة في درجة حرارة  150 درجة حتى يصبح لونه ذهبى ويحمص على الجانبين ويقدم مع الشاى وبالهنا .

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