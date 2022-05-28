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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف مهاجما.. وليد صلاح الدين يختار تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد.. فيديو

صدى البلد

اختار وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الوطني السابق، تشكيل الأهلي الأمثل لمباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي والمقررة يوم الإثنين المقبل 30 مايو في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

خيارات وليد صلاح الدين جاءت خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي أحمد شوبير في ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت 1.

ويرى وليد، أن مركز حراسة المرمى لا خلاف عليه بوجود محمد الشناوي، على أن يلعب أمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم مع علي معلول ومحمد هاني للباك اليسار واليمين.

وفي وسط الملعب أوضح وليد صلاح الدين على ضرورة وجود المالي أليو ديانج مع حمدي فتحي وأمامهم أحمد عبد القادر ومحمد مجدى أفشة وبيرسي تاو.

وفي الهجوم، بحسب خيارات وليد، فإن محمد شريف سيقود المقدمة، مضيفًا أن هذا هو التشكيل الأمثل من وجهة نظره واللعب بطريقة 1/3/2/4.

 

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