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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أعتذر لجمهور الدراويش

حمزة الجمل يهنئ لاعبي الأبيض ويؤكد: راضٍ عن أداء الإسماعيلي أمام الزمالك

حمزة الجمل
حمزة الجمل

حرص حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي علي تقديم التهنئة للاعبي الزمالك بعد الفوز في مباراة اليوم بين الفريقين في الدوري، وشدد على أن لاعبي الأبيض كانوا مميزين في حين أن فريقه كان يفقد الكرة كثيرا في الشوط الأول.
وأكد المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" كنا ندرك خطورة أجناب الزمالك، وفي الشوط الثاني كنا أكثر استحواذا ودفعت بلاعبين جدد وتفوقنا بدنيا وقدمنا أداء جيدًا ولكن خسرنا في النهاية".

وتابع حمزة الجمل:" لدينا غيابات في الفريق أمثال عصام صبحي، وقدمنا مباراة قوية على المستوى الفردي والجماعي وكنت أتمنى الفوز لإسعاد الجماهير، وأعتذر لجمهور الإسماعيلي".

وأضاف المدير الفني: "واجهنا الزمالك من أجل الفوز في اللقاء ، وأمام الأبيض كان لابد أن نغلق الملعب بشكل جيد، سواء من العمق أو الأطراف في ظل مهارات أجنحة المنافس".

وقال الجمل:" نعرف أن مهمة قيادة الإسماعيلي صعبة ولكن الخسارة في مباراة لن تحبطنا، وأمامنا عمل كبير ولدينا مباريات قوية أمام المحلة والمقاولون نتطلع للفوز بهما".

وشدد المدير الفني على أن الفريق سيبذل قصارى جهده موضحا أن الفريق الذي سيجمع أكبر عدد نقاط سيفوز بالدوري ومن سيجمع نقاط أكثر سيستمر في المسابقة، والإسماعيلي خسر من بطل الدوري ومتصدر المسابقة ولكني أطمئن الجماهير.

الاسماعيلي لاعبي الزمالك المحلة المقاولون بطل الدورى

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