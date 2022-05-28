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صاحب مصانع تعبئة وتغليف: توسعنا في تصدير المواد الخام انعكس على الإنتاج

صدى البلد

أكد أحمد جابر، صاحب مصانع تعبئة وتغليف، أن قطاع التعبئة والتغليق واجه أزمة في ارتفاع أسعار الخامات خلال العام الماضي وقرارات البنك المركزي كان لها تأثير على الصناعة، لافتا إلى أن توسعنا في تصدير بعض المواد الخام كان له انعكاسات على الانتاج في مصر.

وأضاف احمد جابر، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن قرارات البنك المركزي كان لها تأثيرات على قطاع التعبئة والتغليف وقرار الرئيس لم يشمل قطع الغيار، قائلا: "هناك مصانع تعبئة وتغليف ستتوقف بسبب عدم توافقها مع قرارات البنك المركزي الاخيرة".

وتابع: "نتفاجأ بقرارات غريبة تصدر من جانب وزارة المالية وزارة القوى العاملة ستحصل فيها على نسبة من صافي ربح المصانع ومن الضروري توحيد قيمة الضريبة التي تفرض من جانب الدولة على المصانع وهناك حالة من العشوائية في القرارات"، مؤكدا أن القرارات التي يتم اتخاذها خلال الفترة الماضية لا تشجع الاستثمار الاجنبية على التواجد في مصر.

البنك المركزي القوى العاملة وزارة القوى العاملة الاستثمار الأجنبي ارتفاع أسعار التعبئة والتغليف قرارات البنك المركزي تصدير المواد الخام

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