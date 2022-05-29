زيادة فى اسعار بيجو 508 الجديدة

أعلن وكيل العلامة الفرنسية الشهيرة بيجو داخل السوق المحلى عن ارتفاع جديد لاسعار عدد من طرازاته المختلفة المطروحة محليا .
واوضح وكيل بيجو داخل السوق المحلى المصرى ، ان من بين هذه الطرازات ، تاتى السيارة بيجو 508 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، والتى تم رفع اسعار جميع طرزاتها بزيادة قدرها 30 ألف جنيه .
ومن المعروف ان السيارة بيجو 508 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات.
وتنطلق السيارة بيجو 508 موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لر لكل 100 كيلومتر.
وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 508 موديل 2022 ، فتقدر بطول 4.750 مم ، وعرض 1.859 مم وارتفاع 1.403 مم وقاعدة عجلات بطول 2.793 مم ، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 487 لترًا.
وتحتوى السيارة بيجو 508 موديل 2022 ، العديد من مواصفات الأمان والحماية ، اهمها 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء.
اما عن اسعار السيارة بيجو 508 الجديدة بعد الزيادة :
- فئة أكتيف باك بسعر 609.990 ألف جنيه بدلاً من 579.990 ألف جنيه
- فئة أللور باك بسعر 673.990 ألف جنيه بدلاً من 643.990 ألف جنيه
- فئة جي تي بسعر 729.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه
- فئة جي تي فرش أحمر بسعر 735.990 ألف جنيه بدلاً من 705.990 ألف جنيه