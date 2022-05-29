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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة فى اسعار بيجو 508 الجديدة

السيارة بيجو 508
السيارة بيجو 508 موديل 2022

 أعلن وكيل العلامة الفرنسية الشهيرة بيجو داخل السوق المحلى عن ارتفاع جديد لاسعار عدد من طرازاته المختلفة المطروحة محليا .

السيارة بيجو 508 موديل 2022

واوضح وكيل بيجو داخل السوق المحلى المصرى ، ان من بين هذه الطرازات ، تاتى السيارة بيجو 508 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، والتى تم رفع اسعار جميع طرزاتها بزيادة قدرها 30 ألف جنيه .

السيارة بيجو 508 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة بيجو 508 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات.

 

وتنطلق السيارة بيجو 508 موديل 2022 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لر لكل 100 كيلومتر.

السيارة بيجو 508 موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 508 موديل 2022 ، فتقدر بطول 4.750 مم ، وعرض 1.859 مم وارتفاع 1.403 مم وقاعدة عجلات بطول 2.793 مم ، وتصل مساحة تخزينها الخلفية  إلى 487 لترًا.

السيارة بيجو 508 موديل 2022

وتحتوى السيارة بيجو 508 موديل 2022 ، العديد من مواصفات الأمان والحماية ، اهمها 6 وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي، وخاصية رصد النقاط العمياء.

السيارة بيجو 508 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة بيجو 508 الجديدة بعد الزيادة :

- فئة أكتيف باك بسعر 609.990 ألف جنيه بدلاً من 579.990 ألف جنيه 

- فئة أللور باك بسعر 673.990 ألف جنيه بدلاً من 643.990 ألف جنيه 

- فئة جي تي بسعر 729.990 ألف جنيه بدلاً من  699.990 ألف جنيه 

- فئة جي تي فرش أحمر بسعر 735.990 ألف جنيه بدلاً من 705.990 ألف جنيه 

بيجو أسعار بيجو بيجو 508 سيارات السوق المحلي

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