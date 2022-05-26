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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الإعلان عن سوزوكي سيلاريو الجديدة فى مصر

سوزوكي سيلاريو موديل
سوزوكي سيلاريو موديل 2022

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي اليابانية ، عن اعادة طرح السيارة سيلاريو الى السوق المحلى المصرى للسيارات كموديل 2022 .

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

واوضحت شركة مودرن موتورز وكيل سوزوكي فى السوق المصرى ان السيارة سوزوكي سيلاريو الجديدة موديل 2022 ، تاتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة ، والتى تعتمد على منصة Heartect من الجيل الخامس. 

 

وتستمد السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك 3 سلندر 1000 سي سي يوفر 65 حصان وعزم دوران 89 نيوتن متر. وتأتي بناقل حركة مانيوال 5 سرعات. وتستهلك السيارة قرابة 3.7 لتر وقود لكل 100 كم.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

كما تاتى السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 ، بابعاد خارجية تقدر بطول 3.6 متر وعرض 1.6 متر وارتفاع 1.5 متر.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتظهر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 ، بشكل خارجى مع لمسات من الكروم في الشبكة الأمامية وفي شعار سوزوكي. كما توجد مصابيح أمامية بيضاوية الشكل وهي عبارة عن وحدات هالوجين تقليدية. 

 

ويحتوي الجانب على عجلات سوداء متعددة الأضلاع ، ومقابض من نوع الرفع لفتح جميع الأبواب . وفي الخلف ، تحصل على مصابيح خلفية حادة. وتتوفر سيلاريو الجديد كليًا بستة ألوان هم: - الأحمر الناري ، والأزرق السريع ، والفضي الحريري ، والرمادي اللامع ، والأبيض القطبي ، والبني الكافيين.

 

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 ، فتاتى بنظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات مع Android Auto و Apple CarPlay ، وزر تشغيل / إيقاف المحرك مع مفتاح ذكي ، وأدوات التحكم في الصوت المثبتة على المقود ، ومجموعة العدادات التناظرية مع MID  .

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها وسائد هوائية أمامية ، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS) مع نظام EBD ومساعد الفرامل ، وأجهزة حساسات للركن مع كاميرا انتظار ، ومساعد تثبيت السيارة في الطرق الصاعدة.

 

اما عن اسعار السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 : 

- أول فئة مانيوال GA بسعر 211.900 ألف جنيه.

- ثاني فئة مانيوال GL بسعر 221.900 ألف جنيه.

- ثالث فئة مانيوال بعجل ألمنيوم بسعر 226.900 ألف جنيه.

- رابع فئة أوتوماتيك GL بسعر 239.900 ألف جنيه. 

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