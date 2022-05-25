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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. أول شاحنة إطفاء كهربائية في العالم 

شاحنة الإطفاء الكهربائية RTX
شاحنة الإطفاء الكهربائية RTX

أعلنت مدينة لوس أنجلوس ، عن وصول أول شاحنة إطفاء كهربائية، الى إدارة إطفاء LAFD الخاصة للمدينة ، وهى الأولي من نوعها في أمريكا الشمالية .

وأوضحت إدارة إطفاء مدينة لوس أنجلوس  LAFD، ان سيارة الإطفاء الكهربائية، تعتبر شاحنة من صنع شركة روزنباور النمساوية ويطلق عليها اسم RTX. تدعي العلامة التجارية أن السيارة هي أول شاحنة إطفاء كهربائية في العالم.

أطلقت كريستين كراولي، رئيسة قسم الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، السيارة خارج متحف LAFD التاريخي في هوليوود، وروجت لقدراتها "ستقلل من الضوضاء، وتجعلها لا شيء فيما يتعلق بانبعاثات الديزل. سنخلق بالفعل مساحة لرجال الإطفاء لدينا ليكونوا أكثر صحة حول سيارات الإطفاء لدينا ".

وتستمد شاحنة الإطفاء الكهربائية RTX ، قوتها من محركين كهربائيين، أحدهما على كل محور لتوفير دفع رباعي، كما أنها تحتوي على ميزة وضع السلطعون من أجل القدرة على المناورة. يمكن للمحركات نفسها أن توفر ذروة 360 كيلوواط / 250 كيلوواط متواصلة، أي ما يعادل 490 حصان / 350 حصان. يتم توفير بطاريتين من فولفو على متن الشاحنة بإجمالي 132 كيلو وات في الساعة، مما يوفر ما يصل إلى ساعتين من التشغيل.

بالإضافة إلى نظام الدفع الكهربائي، تحتوي الشاحنة على موسع نطاق ديزل، وهو عبارة عن محرك بي إم دبليو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر وبقدرة 300 حصان. يبلغ قطر الفرامل 17 بوصة ولها ميزة تجديد لإعادة شحن البطاريات.

و تتميز شاحنة الإطفاء الكهربائية RTX بخرطومين بطول 304.8 متر، أحدهما بقطر 5 بوصات والآخر 2.5 بوصة. يمكن أن يستوعب خزان المياه ما بين 1892.7 إلى 2839 لتر، والتي يمكن الاستغناء عنها بمعدل 2839 أو 5678 لتر في الدقيقة اعتمادًا على خرج المضخة المطلوب ، وهى تعتبر السيارة شاحنة إطفاء قياسية

اما عن سعر شاحنة الإطفاء الكهربائية RTX ، فتبدأ تكلفتها من 900 ألف دولار، لكن الطراز المجهز الذي طلبته المدينة رفع هذا الرقم إلى 1.2 مليون دولار.

وكانت قد طلبت إدارة إطفاء مدينة لوس أنجلوس بالفعل روزنباور RTX في فبراير من عام 2020 وتوقعت التسليم في عام 2021، لكنه تأخر بسبب الوباء. 

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