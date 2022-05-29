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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديد ومميز.. خطوات تحضير عيش البراتا الهندي

عيش البراتا
عيش البراتا

عيش البراتا الهندي من الوصفات المميز والمختلفة الت يمكن تحضيرها في المنزل، كما أنه يحتوي على مكونات سهلة وبسيطة.

 

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وإليك طريقة تحضير عيش البراتا الهندي بالخطوات

مقادير عيش البراتا الهندي

4 اكواب دقيق
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
2 ملعقة صغيرة باكينج باودر
نصف كوب زبدة

خطوات تحضير عيش البراتا الهندي

1- يعجن العجين جيدا و يغطى و يترك نصف ساعة-نقسم العجين ل 5 كرات و يترك 10 دقايق

2- ثم أفردي العجينة جيدا و نضع عليها سمنة ثم رشة ديق

3- ثم يثنى العجين مثل المروحة ثم يلف مثل الحلزونى ثم اتركه 10 دقائق.

4- ثم سخني طاسة على النار و اضع علي العيش و اقلبيه حتى يستوى

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