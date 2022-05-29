صحية لمرضى السكر.. أكواب شوفان الموز والجوز بالمقادير والخطوات

غالبًا ما يواجه مرضى السكري صعوبة في اختيار الأطعمة الصحية لتناولها إليك وصفة صحية لمرضى السكري وهي أكواب الشوفان الموز والجوز لمرضى السكر.
تعد الوصفة أيضًا خالية من الجلوتين ، وخالية من الصويا ، وقليلة الصوديوم وصحية للقلب. إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض السكر ، فهذه وصفة يمكنك تجربتها والاستمتاع بها بأمان
كيفية تحضير أكواب شوفان الموز والجوز
وقت التحضير
50 دقيقة
وقت الطبخ
15 م
الوقت الكلي
1 ساعة 5 دقائق
تكفي: 6 (فطائر)
مكونات
موزة ناضجة.
ربع كوب جوز محمص ومقطع.
2-3 ملاعق كبيرة من السكر البني.
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
بيضة كبيرة مخفوقة قليلاً.
نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.
نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
قليل من الملح.
طريقة التحضير
1-يسخن الفرن إلى 375 درجة وفي وعاء ، أضيفي الشوفان والموز والحليب والسكر البني والبيكنج بودر والبيض والفانيليا والقرفة المطحونة.
2-اخلطيهم جيدًا لتشكيل خليط ناعم ويدهن قوالب المافن بقليل من الزيت وأضيفي الخليط بالتساوي إلى القوالب ويعلوها جوز البقان المحمص والمفروم.
3-أدخلي القوالب داخل الفرن واخبزيها لمدة 25 دقيقة .