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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عجة الجبن والطماطم والأعشاب بالمقادير والخطوات

عجة
عجة

إذا كنت تبحثين عن طريقة جديدة لتقديم البيض لأطفالك إليك وفقاا لموقع "momjunction "طريقة عمل عجة الطماطم والأعشاب بمذاق مميز فى دقائق معدودة وهي طريقة سهلة وسريعة ومذاقها مختلف 

سوف تحتاجين:

 

1 طماطم مفرومة
3 بيضات
2 ملعقة كبيرة من الأعشاب الطازجة المفرومة
جبنة موتزاريلا
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
الملح والفلفل حسب الذوق
 

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طريقة تطبيق الوصفة

 

1-اخلطي الطماطم والبيض  وأضف الأعشاب والملح والفلفل و يُسخّن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة ويُسكب مزيج البيض.
2-اقلبي الأومليت لينضج على الجانبين ، ورشي بعض الجبن المبشور و قومي بطيها حتى تذوب الجبن من الداخل.
3-بمجرد أن تنضج عجة البيض ، تصبح جاهزة للتقديم ويمكنك التزيين بالأعشاب المتبقية.
 

البيض عجة الطماطم الطماطم والأعشاب الأعشاب الطازجة الأعشاب الطازجة المفرومة الأومليت Food

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