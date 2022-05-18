قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الأعشابوالاطعمة الملينة للمعدة للتخلص من الإمساك.

الأعشاب والأطعمة الملينة للمعدة للتخلص من الإمساك:

شاي النعناع:

يُساعد شاي النعناع على التخلص من بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائه على مادة المنثول ، التي تمتلك تأثيرات مهدئةتساعد على استرخاء المعدة أثناء حركة البراز عبر الأمعاء، وبالتالي قد يفيد شرب كوب من شاي النعناع بعد تناول وجبة الطعام فيالتخلص من الإمساك واضطرابات المعدة.



الزنجبيل:

يُساعد الزنجبيل على التخلص من الإمساك الناجم عن سوء الهضم، وذلك لدور شاي الزنجبيل في تهدئية تهيج الجهاز الهضمي، وتحسينعملية الهضم، كما أن زيت الزنجبيل ساعد على التخلص من الإمساك لدى الأفراد الذين يُعانون من الإمساك المزمن.



البابونج:

يعد البابونج من الأعشاب العطرية الشائعة، والتي يستخدم الشاي الخاص به للحصول على تأثيراته المهدئة، كما قد يساعد شرب كوب واحدمن شاي البابونج بعد تناول وجبات الطعام الرئيسية أو في نهاية اليوم على تهدئة عضلات الأمعاء، بالإضافة إلى تسريع حركة الأمعاء،وبالتالي التخلص من الإمساك.





- الإجاص ..

يُعد الإجاص من الفاكهة المليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما تحتوي على نسبةٍ كبيرة من الألياف والماء.





- البطيخ..

لا يحتوي البطيخ على الكثير من الألياف، إلا أنّه مليء بالماء وبنسبة تصل إلى 92%، إذ قد يساعد ذلك على زيادة حركة الأمعاء، كما أنَّالبطيخ يحتوي على مضادات الأكسدة المهمة لحماية الخلايا، بالإضافة إلى احتوائه على الليكوبين وفيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين سي.





- التوت ..

يمتاز التوت بطعمهِ اللذيذ وسهولة أكله، إذ يتضمن التوت الأسود، والتوت الأزرق، والفراولة، كما أنَّه مليء بالألياف التي تساعد على التخلصمن الإمساك.





- الفاكهة المجففة..

تحتوي الفاكهة المجففة على ألياف أكثر من الفاكهة الطازجة، ومن الأمثلة عليها التين والزبيب والمشمش المجفف، إلا أنَّه يجب الحذر منتناولها بكميات كبيرة لأنَّها ذات سعرات حرارية مرتفعة.





- الخضراوات الخضراء تتضمن السبانخ وبراعم بروكسل، التي تمتاز بكونها مصادر غنية بالألياف، وفيتامين ج وفيتامين ك، وحمضالفوليك، التي تساعد جميعها على زيادة وزن وحجم البراز، وبالتالي تسهيل مروره خارج الجسم.