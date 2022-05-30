سهلة وسريعة ..طريقة عمل مافن الشوفان

هل تبحثين عن وصفة صحية سحرية لتحضير المافن إليك وفقا لموقع بولد سكاى الهندي طريقة عمل مافن الشوفان الشهية بالمقادير والخطوات

وصفة مافن الشوفان



سوف تحتاجين:

40 ج من رقائق الشوفان الجافة

30 جرام شيدر مبشور

10 جرام سبانخ صغيرة مفرومة

90 مل حليب قليل الدسم

8 حبات طماطم مفرومة

1 حبة فلفل مفرومة خشنة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

¼ ملعقة صغيرة رقائق ملح البحر

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 ملعقة كبيرة بذور شيا

1 بيضة مخفوقة



خطوات تحضيرها

1-سخني الفرن إلى 180 درجة مئويةو قومي بتبطين قالب المافن ببطانات ورقية أو دهن أكواب المافن بالزيت ووضعها جانبًا.



2-اطحني الشوفان والبيكنج بودر والملح في مطحنة و انقلي المزيج إلى وعاء وأضيفي بذور الشيا.



3-سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة و يُضاف الفلفل إلى المقلاة ويُطهى لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم يُترك جانبًا.



4-اخلطي البيض المخفوق والحليب في وعاء. يُسكب هذا المزيج فوق مزيج الشوفان ويُمزج جيداً حتى يتجانس كل شيء.



5-أضيفي الفلفل المطبوخ و والجبن والسبانخ والطماطم إلى الخليط واخلطيهم جيدًا.



6-يُسكب الخليط في أكواب المافن ويوضع قالب المافن في الفرن. اخبزيها لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تبدأ القشرة في التحول إلى اللون البني.



7-بمجرد الانتهاء من ذلك ، أخرجي قالب الكعك من الفرن وضعيه على رف سلكي ليبرد.



8-انقل بعض الكيعك إلى طبق تقديم للحصول على وجبة صحية ومليئة بالحيوية. يمكنك إضافة المزيد من الخضراوات الموسمية وبعض المكسرات والفواكه المجففة ، مثل الزبيب ، لتعزيز مذاق الطبق وقيمته الغذائية.