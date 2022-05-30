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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية تتزين لاستقبال ضيوف الرحمن في الحج .. روبوتات بـ11 لغة وخدمات ذكاء اصطناعي بالمسجد الحرام

صدى البلد

تكثف المملكة العربية السعودية جهودها من أجل الاستعداد لموسم الحج هذا العام واستقبال الحجاج من شتي أنحاء العالم,

واعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

كما أعلنت الوزارة ، البدء في وضع آلية تخصيص مخيمات الحجاج في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام 1443هـ بالنسبة لمخيمات حجاج الخارج وحجاج الداخل، حتى يتسنى لشركات الطوافة وشركات ومؤسسات حجاج الداخل تجهيز هذه المخيمات قبل وصول الحجاج بوقت كافٍ.

ذكاء اصطناعي

وشهدت الخدمات في المسجد الحرام تطورا كبيرا من خلال تطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وتوفير كل ما من شأنه تسخير كامل الطاقات لخدمة رواد بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.

وسخرت رئاسة شؤون الحرمين من خلال وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة إرشاد السائلين، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي من خلال توفير جهاز الروبوت التوجيهي للقاصدين الذي يعمل على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد .

روبوتات متحركة ناطقة
كما يدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة تتمثل في اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، المالاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا, ويحتوي الروبوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي .
ويحتوي الروبوت على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، وسماعات ذات وضوح عالي في الصوت، وميكروفون بجودة التقاط عالية تسمح بنقل واضح للصوت، ويعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة ٥ جيجا هرتز تمكن من انتقال سريع وعالي للبيانات .

موسم ناجح

وكان سعد جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية قد أعلن فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إنّ المملكة وضعت استعدادات كبيرة في المشاعر المقدسة لاستقبال موسم الحج، مضيفا أن الاستعدادات تشمل كل مداخل ومنافذ المملكة العربية السعودية منها: (البحرية والبرية والجوية)، مؤكّدًا أن هذه الاستعدادات تبشر بموسم حج ناجح.

وأكد القرشي، أن من ضمن الاشتراطات التي وضعتها المملكة لإجراء موسم الحج أن يكون عمر الحاج دون الـ 65 عامًا، ومطعمًا بالكامل ضد فيروس كورونا.

وحذر مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، الحجاج، من التخلف عن الموعد المحدد لمغادرة الأراضي السعودية بعد انتهاء مدة برنامج العمرة تجنبا للغرامة المالية.

ونصح القرشي، الحجاج المقبلين على السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، بضرورة اتباع كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالسفر، والحصول على اللقاحات المعتمدة بالمملكة لدخول الأراضي السعودية.

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